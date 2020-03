Saudská Arábia plánuje od apríla postupne zvyšovať ťažbu a export ropy

Rijád 31. marca (TASR) - Saudská Arábia oznámila, že od mája zvýši vývoz ropy na rekordných 10,6 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, napriek globálnemu nárastu skladových zásob komodity a slabému dopytu pre pandémiu nového koronavírusu. To signalizuje ďalšiu eskaláciu cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.



Ceny ropy sa pohybujú blízko 17-ročného minima, pretože globálnej ekonomike hrozí pre pandémiu recesia, ktorá môže ešte viac zredukovať dopyt po komodite.



Saudská Arábia, popredný svetový vývozca ropy, už v apríli oznámila prudký nárast výroby po kolapse rokovaní s Ruskom o ďalšom obmedzení produkcie. Nové dodávky tak ešte zvýšia nadbytok ponuky na ropnom trhu, napriek varovaniam, že kapacity na uskladnenie nadbytočnej ropy sa onedlho naplnia.



„Arabské kráľovstvo plánuje od mája zvýšiť vývoz ropy o 600.000 barelov denne, takže celkový vývoz stúpne na 10,6 milióna barelov/deň,“ uviedol predstaviteľ ministerstva energetiky pre štátnu tlačovú agentúru Saudi Press Agency.



Toto oznámenie bolo uverejnené po správe, že americký prezident Donald Trump, blízky spojenec saudského korunného princa, v pondelok (30. 3.) hovoril so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom o poklese cien ropy a o jeho vplyve na amerických výrobcov.



Obaja prezidenti sa dohodli, že uskutočnia „konzultácie“ medzi USA a Ruskom o cenách prostredníctvom svojich ministrov energetiky.



Saudská Arábia do konca marca vyvážala denne približne 7 miliónov barelov ropy na základe dohody o znížení produkcie v rámci tzv. aliancie OPEC+, ktorú tvorili členovia Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a desiatka ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom. Dohoda 31. marca vyprší a rokovania o jej predĺžení a ešte väčšom obmedzení ťažby zlyhali. Medzitým sa vo svete začal rýchlo šíriť koronavírus, ktorý sa prvýkrát objavil vlani v Číne. Pandémia prinútila mnohé štáty vyhlásiť blokády a zaviesť prísne obmedzenia, čo tvrdo zasiahlo dopyt po rope a ceny komodity.



Saudská Arábia v snahe získať podiel na trhu po kolapse rokovaní OPEC+ okamžite oznámila výrazný nárast svojej výroby od začiatku apríla na 12,3 milióna barelov/deň a exportu na 10 miliónov barelov denne.



Analytici tvrdia, že napriek čoraz väčšiemu tlaku nízkych cien ropy na saudskú ekonomiku, jej najnovšie kroky sú súčasťou cielenej dlhodobej stratégie. Rijád chce získať väčší podiel na trhu prostredníctvom tlaku na konkurentov, ktorí ťažia ropu nekonvenčným a drahším spôsobom, ktorý je pri nízkych cenách komodity nerentabilný.



„Kráľovstvo by mohlo byť teoreticky posledným mužom, ktorý sa udrží na nohách vzhľadom na jeho finančné rezervy a schopnosti požičať si peniaze v prípade potreby,“ uviedla výskumná skupina JBC Energy. A dodala, že pre takmer všetkých ostatných v tomto odvetví, vrátane amerických producentov z bridlíc a kanadských spoločností, ktoré ťažia ropu z pieskov, predstavujú vyhliadky na mesiace ultranízkych cien ropy, blízko nuly, existenčnú hrozbu.