S. Arábia previedla akcie Saudi Aramco do štátneho investičného fondu

Dubaj 13. februára (TASR) - Saudská Arábia previedla 4 % akcií ropného koncernu Saudi Aramco do štátneho investičného fondu PIF, uviedla to v nedeľu vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Akcie v hodnote takmer 80 miliárd USD (70,07 miliardy eur) ešte viac podporia silnú finančnú pozíciu a vysokú úverovú bonitu PIF v strednodobom horizonte, uviedol vo vyhlásení saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Fond je jeho nástrojom na transformáciu domácej ekonomiky a zníženie jej závislosti od príjmov z predaja ropy.



Štát zostáva aj po tomto transfere najväčším akcionárom Saudi Aramco s podielom viac než 94 %. Aktíva v správe fondu by sa mali do konca rok 2025 zvýšiť na 1,07 bilióna USD.



Prevod podielu v Saudi Aramco zlepší vyhliadky PIF pri získavaní prostriedkov na medzinárodných trhoch a môže podporiť prípadný budúci predaj akcií koncernu, uviedla hlavná ekonómka Abu Dhabi Commercial Bank Monica Malik.



Prevod bol súkromnou transakciou medzi vládou a štátnym fondom, uviedol koncern Saudi Aramco. Dodal, že transfer neovplyvní počet emitovaných akcií, operácie spoločnosti, stratégiu, výplatu dividend ani jej riadenie.



(1 EUR = 1,1417 USD)