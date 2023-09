Saudská Arábia rokuje s Teslou o výstavbe závodu

New York 18. septembra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvažuje výstavbu svojho závodu v Saudskej Arábii. Tamojšie úrady ponúkajú spoločnosti dodávky kovov a iných nerastných surovín potrebných na výrobu elektromobilov z krajín ako Kongo. Rozhovory sa nachádzajú v počiatočnej fáze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk v máji oznámil, že automobilka vyberie lokalitu na novú továreň do konca roka 2023. Spoločnosť už má šesť závodov a siedmy v súčasnosti buduje v Mexiku.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predtým v pondelok oznámil, že šéfa Tesly požiadal, aby jeho firma postavila nový závod v Turecku. Musk podľa tureckej strany na stretnutí s Erdoganom v New Yorku uviedol, že Turecko patrí k najvážnejším kandidátom na výstavbu ďalšej továrne. Samotná Tesla sa k informáciám nevyjadrila.