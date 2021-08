Saudská Arábia sa obrátila na WTO so sťažnosťou na antidampingové clá

Ženeva 19. augusta (TASR) - Saudská Arábia podala sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na clá, ktoré zaviedla Európska únia (EÚ) na dovoz chemickej zlúčeniny používanej na výrobu syntetických vlákien a plastových fliaš. Vyplýva to z dokumentu zverejneného vo štvrtok, podľa ktorého bola sťažnosť zaslaná WTO 17. augusta.



Saudská Arábia obvinila EÚ, že nespravodlivo zaviedla provizórne antidampingové clá na dovoz monoetylénglykolu.



Táto chemická látka sa používa pri rôznych procesoch vrátane výroby polyesterových vlákien a plastových fliaš. Okrem toho sa používa aj pri výrobe chladiacich kvapalín pre automobilový priemysel, nemrznúcich zmesí, rozpúšťadiel a dehydratačného činidla v potrubiach na zemný plyn.



Vyšetrovanie Bruselu vlani odhalilo dôkazy o tom, že ceny tejto zlúčeniny dovážanej zo Saudskej Arábie a tiež z USA sú nespravodlivo nízke a poškodzujú výrobcov v bloku. Únia preto 12. júna zaviedla dočasné antidampingové clá na obdobie šiestich mesiacov.



Rijád sa však sťažuje, že EÚ použila chybnú metodiku na určenie cien dovozu zo Saudskej Arábie, ktoré tak vyšli ako príliš nízke. A trvá na tom, že clá sú porušením pravidiel medzinárodného obchodu.



Používanie antidampingových ciel je podľa medzinárodných obchodných pravidiel povolené. Spory o ich zavedenie často rieši príslušný orgán WTO. Saudská Arábia požiadala o konzultácie, ktoré by pomohli vyriešiť spor s EÚ.



Žiadosť o konzultácie je prvým krokom v systéme sporov WTO a je zameraná na to, aby mali obe strany možnosť prerokovať záležitosti a vyriešiť rozdiely v názoroch bez toho, aby sa obrátili na súd.



Ak sa konzultáciami spor nevyrieši, WTO môže vytvoriť skupinu expertov, ktorí prípad preskúmajú.