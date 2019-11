Saudská Arábia si udržala pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Číny

Peking 25. novembra (TASR) - Čína minulý mesiac zvýšila dovoz ropy zo Saudskej Arábie medziročne o vyše dvoch tretín a arabská krajina si zároveň udržala vedúcu pozíciu v dodávkach ropy pre najväčšieho dovozcu tejto komodity na svete. Okrem Saudskej Arábie Čína zvýšila dovoz aj z ďalších štátov, naopak, z Venezuely podľa analytikov priamy import zastavila. V prípade Iránu však v dovoze pokračovala, napriek napätiu medzi Washingtonom a Teheránom.



Podľa najnovších údajov čínskej colnej správy dodávky saudskoarabskej ropy dosiahli v októbri 8,41 milióna ton, čo predstavuje 1,98 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Na porovnanie, v septembri dovoz dosiahol 1,74 milióna barelov a v októbri minulého roka 1,12 milióna barelov denne. Medziročne sa tak dovoz zvýšil o 76,8 %.



Saudská Arábia dokázala v októbri udržať stabilný vývoz ropy, napriek ťažkým škodám po útokoch na jej ropné zariadenia v polovici septembra. Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco totiž pokračoval v exporte vďaka využitiu rezerv. Podľa analytikov zo spoločnosti Refinitiv Oil Research by sa dôsledky útokov mohli na exporte ukázať v údajoch za november.



Čínske úrady nezverejnili čísla v súvislosti s dovozom z Venezuely, podľa analytikov je však pravdepodobné, že pre americké sankcie priamy dovoz ropy z juhoamerickej krajiny zastavili. Ako však dodali, Peking v dovoze pokračuje nepriamo prostredníctvom ropných zmesí z Malajzie, ktoré obsahujú aj venezuelskú a iránsku ropu. Dovoz ropy z Malajzie do Číny sa v medziročnom porovnaní zdvojnásobil na 1,95 milióna ton.



V prípade ropy z Iránu Čína pokračuje v priamom importe. Oproti septembru síce dovoz klesol, pokles však nebol výrazný a v porovnaní s októbrom minulého roka sa udržal na stabilnej úrovni. Peking tak pokračuje v dovoze iránskej ropy napriek pokračujúcemu konfliktu medzi Teheránom a Washingtonom, ktorý by chcel vývoz z Iránu úplne zablokovať. Čína doviezla v októbri 532.790 ton iránskej ropy oproti septembrovému dovozu 538.878 ton.



V porovnaní so septembrom zvýšila Čína dovoz suroviny aj z Ruska, ako aj z USA. Čo sa týka ruskej ropy, Čína doviezla v októbri 6,97 milióna ton oproti 6,31 milióna ton v septembri a v prípade USA dovoz zvýšila z 517.982 ton na 908.422 ton.