Saudská Arábia strojnásobí DPH, zastaví kompenzáciu nákladov

Rijád 11. mája (TASR) - Saudská Arábia plánuje výrazne zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH) a zároveň zastaviť takzvané príspevky štátu na kompenzáciu zvýšených životných nákladov. Oznámené kroky sú súčasťou úsporných opatrení, ku ktorým ropná veľmoc pristúpila s cieľom zmierniť dôsledky rekordne nízkych cien ropy a pandémie nového koronavírusu na ekonomiku.



Minister financií Mohammed al-Džadán uviedol, že vláda zvýši DPH zo súčasnej hodnoty na trojnásobok, informovala agentúra AFP. To znamená na 15 %, a to od 1. júla tohto roka. Zároveň už od júna zastaví vyplácanie príspevkov na kompenzácie zvýšených životných nákladov. Tie začala vláda vyplácať štátnym zamestnancom v roku 2018 v hodnote 1000 rijalov (245,7 eura) mesačne, keď prvýkrát zaviedla DPH. Vtedy ju stanovila na 5 %. Vláda okrem toho zredukuje aj výdavky na viaceré veľké projekty, s ktorými počítala v programe reforiem Vision 2030.



Podľa saudských médií by oznámené opatrenia vlády mali do štátnej pokladnice priniesť zhruba 100 miliárd rijalov. Zároveň však očakávajú, že opatrenia vyvolajú protesty obyvateľstva.



Podľa ministra financií sú tieto opatrenia nevyhnutné na podporu štátnych financií, ktoré zaznamenali "prudký pokles" v dôsledku prepadu cien ropy a neskôr aj pandémie nového koronavírusu. Tá ešte viac znížila dopyt po surovine, od vývozu ktorej je Saudská Arábia vysoko závislá. Analytici sa však obávajú, že ani oznámené úsporné opatrenia nedokážu zalepiť tohtoročnú dieru v štátnom rozpočte, ktorá za prvé tri mesiace dosiahla vyše 8 miliárd eur.



(1 EUR = 4,07 SAR)