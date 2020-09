Saudská Arábia varuje členov OPEC+, aby dodržovali ťažobné limity

Viedeň 17. septembra (TASR) - Saudská Arábia nalieha na ostatných členov aliancie OPEC+, aby dodržovali dohodnuté ťažobné limity.



Saudskoarabský minister energetiky Abdulazíz bin Salmán v rámci online stretnutia skupiny vo štvrtok varoval ostatné krajiny, aby neťažili viac ropy, než bolo dohodnuté. "Pokusy o oklamanie trhu nebudú mať úspech," povedal ostatným ministrom členských štátov skupiny. Vplyvy koronakrízy na ropný trh podľa neho vyžadujú striktnú disciplínu. Krajiny, ktoré by v rámci OPEC+ porušovali svoje sľuby, by ohrozili cieľ aliancie, ktorým je stabilizácia a riadenie trhu, dodal Abdulazíz bez toho, aby konkrétne menoval nejaké štáty.



Niektorí členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) rovnako ako ďalší členovia aliancie OPEC+ sú čoraz menej ochotní dodržovať aprílovú dohodu o obmedzení ťažby. Podľa energetického analytika Commerzbank Eugena Weinberga je v rámci skupiny čoraz viac vidieť nespokojnosť a finančné napätie. Poukázal predovšetkým na Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Saudská Arábia, ktorá je najväčším producentom v rámci kartelu OPEC, sa opäť obáva, že sa o zníženie ťažby bude musieť postarať takmer sama.



Aliancia OPEC+ sa v apríli dohodla na výraznom znížení ťažby, aby stabilizovali ceny. Obmedzenia produkcie by mali predbežne platiť do apríla 2022.



Príjmy Saudskej Arábie z exportu ropy boli od apríla do júna nižšie o 32,5 miliardy USD (27,55 miliardy eur) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



(1 EUR = 1,1797 USD)