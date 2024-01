Rijád 7. januára (TASR) - Saudská Arábia vo februári zníži kľúčové ceny ropy pre kupujúcich vo všetkých regiónoch vrátane svojho hlavného ázijského trhu v dôsledku oslabenia dopytu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spotreba ropy zvyčajne počas februára a marca klesá, pričom rafinérie využívajú toto obdobie na odstávku pre pravidelnú údržbu niektorých zariadení.



Silná globálna ponuka vrátane dodávok ropy z USA zároveň zvyšuje pravdepodobnosť prebytku, ktorý prinútil producentov z aliancie OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a Ruskom predĺžiť ťažobné obmedzenia aj na tento rok.



Saudský štátny producent Saudi Aramco znížil cenu februárových dodávok svojej ropy Arab Light do Ázie o 1,50 až 2 USD na barel (159 litrov) oproti referenčnej hodnote. To je viac ako zľava 1,25 USD (1,14 eura) na barel, ktorú očakávali rafinérie a obchodníci. Aramco znížilo tiež všetky ceny za februárové dodávky do severozápadnej Európy, Stredomoria a Severnej Ameriky.



Globálne ceny ropy v roku 2023 klesli. Trh zatiaľ "pokrčil plecami" nad vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a stupňujúcim sa napätím na Blízkom východe, keďže útoky jemenských povstalcov na lode v Červenom mori zatiaľ neviedli k prerušeniu dodávok ropy.



Skupiny OPEC+ chce znížením svojej ťažby zabrániť tiež hromadeniu ropy v skladoch, pričom sa obáva, že spomalenie ekonomiky obmedzí globálny dopyt.



(1 EUR = 1,0921 USD)