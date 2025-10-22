< sekcia Ekonomika
Saudská Arábia zvýšila v auguste export ropy na šesťmesačné maximum
Očakáva sa, že Saudská Arábia ešte výraznejšie zvýšila export ropy za mesiac september.
Autor TASR
Rijád 22. októbra (TASR) - Saudská Arábia zvýšila v auguste export ropy o 413.000 barelov na 6,407 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyššia úroveň za šesť mesiacov. Rast zaznamenala aj jej produkcia, a to o 521.000 barelov na 9,722 milióna barelov/deň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje organizácie Joint Organizations Data Initiative (JODI).
Očakáva sa, že Saudská Arábia ešte výraznejšie zvýšila export ropy za mesiac september. Patrí totiž ku kľúčovým hráčom ropného zoskupenia OPEC+, ktoré v posledných mesiacoch pravidelne zvyšuje produkciu.
Naposledy sa tak členovia OPEC+ dohodli počas virtuálnej schôdzky začiatkom októbra. Vtedy rozhodli, že v novembri zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne. Rovnaký rozsah zvýšenia produkcie oznámili aj začiatkom septembra s platnosťou na október.
