Saudská Arábia:Globálna produkcia ropy môže do roku 2030 klesnúť o 30%

Rijád 14. decembra (TASR) - Globálna produkcia ropy môže do konca tohto desaťročia klesnúť o 30 %, varovala Saudská Arábia. Dôvodom je prudký pokles investícií.



"Smerujeme do fázy, ktorá môže byť nebezpečná, ak nebude dostatok výdavkov na energetiku," uviedol saudskoarabský minister ropného priemyslu, princ Abdulaziz bin Salmán. Výsledkom môže byť podľa neho energetická kríza.



Produkcia ropy môže do roku 2030 padnúť o 30 miliónov barelov denne, varoval Abdulaziz. Preto vyzval energetické spoločnosti a investorov, aby ignorovali "hrozivé správy" o rope a plyne.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), naopak, vyzvala na zastavenie nových investícií do fosílnych palív, ak sa svet chce do roku 2050 dopracovať k uhlíkovej neutralite.



Saudská Arábia je najväčším svetovým exportérom ropy a patrí k nemnohým krajinám, ktoré investujú miliardy dolárov do zvýšenia produkcie. Jej cieľom je nárast ťažobných kapacít do roku 2027 na 13 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne z 12 miliónov barelov denne.



Globálne výdavky na ropné a plynové projekty padli v roku 2020 o 30 % na 309 miliárd USD (273,23 miliardy eur) a tento rok sa zotavili len mierne.