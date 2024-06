Saudsko-Slovenská hospodárska komora má podporiť obchodné vzťahy

Bratislava 3. júna (TASR) - Uľahčiť obchodné aktivity medzi Slovenskom a Saudskou Arábiou je cieľom Saudsko-Slovenskej hospodárskej komory, ktorá vznikla začiatkom toho roka. Fungovať začala po tom, ako vládny kabinet v stredu (29. 5.) schválil dohodu o spolupráci medzi SR a Sauskoarabským kráľovstvom. V pondelok o tom informoval prezident Saudsko-slovenskej hospodárskej komory Peter Blaškovitš.



"Príležitosti v Saudskej Arábii sú pre slovenské firmy nesmierne. My sme sa aj na základe už existujúcich úspešných obchodných aktivít a veľkých energetických projektov rozhodli otvoriť naše skúsenosti a znalosť trhu aj ďalším slovenským podnikateľom, a tak vznikla aj v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou naša komora," uviedol Blaškovitš.



Cieľom Saudsko-Slovenskej hospodárskej komory je podporovať rozvoj vzájomných saudsko-slovenských vzťahov a obchodnej výmeny medzi Saudskoarabským kráľovstvom a SR. Komora má tiež podporovať ekonomickú spoluprácu medzi firmami a podnikateľmi z oboch krajín, poskytovať informácie a pomoc na podporu týchto aktivít.



Spolupráca so Saudskoarabským kráľovstvom je podľa Blaškovitša aj cieľom vlády SR, ktorá na konci mája schválila dohodu o spolupráci medzi krajinami.



"Saudská Arábia je jednoznačne atraktívnym regiónom pre slovenských podnikateľov a vôbec pre Slovenskú republiku predstavuje významného strategického partnera. Aj preto je našou snahou podporiť vzájomné hospodárske vzťahy, ale nielen z hľadiska obchodu, možnosti rozhodne vidím aj v rámci výmeny skúseností a poznatkov, keďže Saudská Arábia je známa svojimi technologickými a inovačnými projektami," doplnila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Jedným z hlavných cieľov komory je nadväzovanie obchodných vzťahov s úradmi, organizáciami, komorami a finančnými kruhmi oboch krajín s cieľom uľahčiť vzájomné obchodné aktivity.