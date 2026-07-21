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Saudskoarabský export ropy sa v máji oslabil na rekordne nízku úroveň
Ťažba ropy v Saudskej Arábii však v máji stúpla na 6,56 milióna barelov denne z rekordného minima 6,316 milióna barelov denne, na ktorom bola v predošlom mesiaci.
Autor TASR
Rijád 21. júla (TASR) - Vývoz ropy zo Saudskej Arábie v máji klesol tretí mesiac v rade a dostal sa na rekordne nízku úroveň, keďže konflikt medzi USA a Iránom narušil prepravu cez Perzský záliv. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnila organizácia Joint Organizations Data Initiative (JODI). Saudskoarabský vývoz ropy klesol na približne 3,434 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) z aprílových 3,986 milióna barelov denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ťažba ropy v Saudskej Arábii však v máji stúpla na 6,56 milióna barelov denne z rekordného minima 6,316 milióna barelov denne, na ktorom bola v predošlom mesiaci. „Pokles saudskoarabského vývozu bol pravdepodobne stále ovplyvnený konfliktom na Blízkom východe, ale ďalším faktorom obmedzujúcim export ropy je pravdepodobne vyššia domáca spotreba,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Podľa údajov JODI sa objem spracovanej ropy v saudskoarabských rafinériách v máji zvýšil na 2,386 milióna barelov denne z aprílových 2,211 milióna barelov denne.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) prognózuje, že globálna ponuka ropy sa v budúcom roku zvýši o 7,5 milióna barelov denne po poklese o 3,7 milióna barelov denne v tomto roku, ale je to podmienené zvýšením prepravy cez Hormuzský prieliv.
Ťažba ropy v Saudskej Arábii však v máji stúpla na 6,56 milióna barelov denne z rekordného minima 6,316 milióna barelov denne, na ktorom bola v predošlom mesiaci. „Pokles saudskoarabského vývozu bol pravdepodobne stále ovplyvnený konfliktom na Blízkom východe, ale ďalším faktorom obmedzujúcim export ropy je pravdepodobne vyššia domáca spotreba,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Podľa údajov JODI sa objem spracovanej ropy v saudskoarabských rafinériách v máji zvýšil na 2,386 milióna barelov denne z aprílových 2,211 milióna barelov denne.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) prognózuje, že globálna ponuka ropy sa v budúcom roku zvýši o 7,5 milióna barelov denne po poklese o 3,7 milióna barelov denne v tomto roku, ale je to podmienené zvýšením prepravy cez Hormuzský prieliv.