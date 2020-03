Saudský koncern Saudi Aramco zvýši dodávky nad 12 mil. barelov denne

Rijád 10. marca (TASR) - Saudský ropný koncern Saudi Aramco zvýši dodávky ropy na budúci mesiac na vyše 12 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). Uviedol to v utorok generálny riaditeľ spoločnosti Amin Násir.



Ako Násir informoval, aprílové dodávky ropy dosiahnu "300.000 barelov denne nad maximálnou udržateľnou kapacitou spoločnosti, ktorá dosahuje 12 miliónov barelov denne". Celkovo tak Saudi Aramco zvýši dodávky pre domáci aj zahraničné trhy na 12,3 milióna barelov denne. Spoločnosť sa na tomto objeme dodávok dohodla so zákazníkmi od 1. apríla, dodal Násir, ktorého citovala agentúra Reuters.



Bezprecedentné zvýšenie dodávok zo strany Rijádu nasledovalo po krachu rokovaní medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na čele so Saudskou Arábiou a producentmi mimo OPEC-u na čele s Ruskom o ďalšom obmedzení ťažby. Rijád očakával dohodu o ďalšom obmedzení produkcie, Rusko sa však pridať odmietlo.



Štáty OPEC na to reagovali uvoľnením limitov, ktoré dovtedy platili na ich ťažbu, pričom Saudská Arábia oznámila, že od apríla výrazne znižuje ceny svojej ropy do jednotlivých destinácií a zároveň výrazne zvýši aj produkciu.