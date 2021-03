SAV a zamestnávatelia navrhli protiepidemické stratégie pre podniky

Bratislava 15. marca (TASR) – Zástupcovia zamestnávateľských organizácií a vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) navrhli protiepidemické stratégie v podnikoch. Tie by mali výrobné firmy dodržiavať, aby ochránili zamestnancov pred nákazou a čo najlepšie zabezpečili svoje fungovanie. Stratégie kladú dôraz na vytvorenie ustálených a uzatvorených kolektívov, obmedzenie kontaktov zamestnancov v spoločných priestoroch, ale napríklad aj na zabezpečenie pravidelného testovania zamestnancov pred nástupom na prevádzku, informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



Dokument odporúča overiť pozitívne antigénové testy pomocou RT-PCR testov, aby sa falošne pozitívni zamestnanci nevystavovali zbytočnej karanténe. Potrebný je podľa vedcov a zamestnávateľov systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19. Pre tých by mali firmy zabezpečiť otestovanie a transport do karantény vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov. "Podľa možností a stratégie daného podniku odporúčame realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov, šíriť osvetu o správaní sa na pracovisku a viesť internú kampaň za očkovanie proti ochoreniu COVID-19," uvádza dokument.



Odporúčania vychádzajú z odborného návrhu Silvie Pastorekovej, Juraja Kopáčka a Borisa Klempu z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Vedci, okrem iného, uviedli, že považujú za dôležité zmeniť systém testovania a zvýšiť kapacity na vyhľadávanie kontaktov. Upozornili aj na zvýšené riziko šírenia infekcie v prevádzkach, kde dochádza k blízkym kontaktom zamestnancov a na možnosť prenosu nákazy obojsmerne medzi firmou a domácim prostredím.



Prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev, prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Tomáš Malatinský a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók objasnili virológom situáciu vo výrobných firmách a zdôraznili, že v záujme bezpečnosti svojich zamestnancov a udržania chodu výrobných firiem prijali a v praxi dôsledne uplatňujú striktné hygienické a protiepidemické opatrenia.



Zamestnávatelia sú zároveň znepokojení úvahami o zatváraní ekonomiky. Skonštatovali, že takýto krok by znamenal veľké ekonomické škody pre Slovensko, s čím jednoznačne súhlasili aj zástupcovia SAV. Virológovia i zamestnávatelia sa zhodli tiež na tom, že skúsenosti z veľkých firiem by mohli slúžiť ako príklad aj pre menšie prevádzky.