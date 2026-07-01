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SAV dostane tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku superpočítačov
Obstaranie hardvéru Perun bolo pokryté zo zdrojov plánu obnovy, pričom tieto zdroje riešili výhradne investičné náklady.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) získa tento rok 1,7 milióna eur na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. V roku 2027 by mala na tento účel dostať 1,9 milióna eur a v roku 2028 ďalšie dva milióny eur. Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) v stredu schválila vláda.
„Stabilné a systematické financovanie prevádzky národnej superpočítačovej infraštruktúry na pôde SAV, reprezentovanej systémami Devana a novým superpočítačom Perun, predstavuje podstatný krok pre ochranu a udržateľnosť verejných investícií a rozvoj výskumného inovačného ekosystému,“ vysvetlil ÚPPV v materiáli.
Obstaranie hardvéru Perun bolo pokryté zo zdrojov plánu obnovy, pričom tieto zdroje riešili výhradne investičné náklady. Aktuálne schválené prostriedky tak poslúžia na zabezpečenie prevádzkových nákladov, medzi ktoré patria najmä výdavky na energie, chladenie, licenčné poplatky či mzdy expertného personálu.
„Stabilné a systematické financovanie prevádzky národnej superpočítačovej infraštruktúry na pôde SAV, reprezentovanej systémami Devana a novým superpočítačom Perun, predstavuje podstatný krok pre ochranu a udržateľnosť verejných investícií a rozvoj výskumného inovačného ekosystému,“ vysvetlil ÚPPV v materiáli.
Obstaranie hardvéru Perun bolo pokryté zo zdrojov plánu obnovy, pričom tieto zdroje riešili výhradne investičné náklady. Aktuálne schválené prostriedky tak poslúžia na zabezpečenie prevádzkových nákladov, medzi ktoré patria najmä výdavky na energie, chladenie, licenčné poplatky či mzdy expertného personálu.