SAV: Ekonomika SR v 2026 porastie len o 0,5%, následne má zrýchliť
Významným faktorom hospodárskeho rastu má byť čerpanie európskych zdrojov, najmä z Plánu obnovy a odolnosti a z nového programového obdobia eurofondov.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v roku 2026 vzrásť len o 0,5 %, čo je výrazne pomalšie tempo ako v predchádzajúcich rokoch. Brzdiť ju bude najmä slabší zahraničný dopyt, fiškálna konsolidácia a pretrvávajúca neistota v globálnej ekonomike. Vyplýva to z najnovšej prognózy Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (EÚ SAV), ktorá hodnotí vývoj ekonomiky do roku 2030. V ďalších rokoch by sa mal rast SR postupne zrýchliť a stabilizovať na úrovni približne 2 %.
„Inflácia by sa mala v roku 2026 pohybovať približne na úrovni 4 %. Na rast cien budú vplývať najmä konsolidačné opatrenia verejných financií a vyššie náklady pre firmy. Rast reálnych miezd bude preto iba mierny,“ predpokladá analytik EÚ SAV Tomáš Miklošovič.
„Oživenie ekonomiky sa očakáva v roku 2027, keď by rast hrubého domáceho produktu (HDP) mohol dosiahnuť približne 1,3 %. Pomôcť by mohlo postupné zlepšovanie zahraničného dopytu, vyššie verejné výdavky v Európskej únii (EÚ) a nábeh novej výrobnej kapacity automobilky Volvo na Slovensku,“ avizoval Miklošovič.
Trh práce bude podľa neho čeliť demografickým problémom. Miera nezamestnanosti by sa mohla v najbližších rokoch zvýšiť približne na 5,8 až 5,9 %, pričom nedostatok pracovnej sily a starnutie populácie budú dlhodobo obmedzovať rastový potenciál ekonomiky.
Podľa prognózy SAV by Slovensko mohlo mať v roku 2026 najnižší hospodársky rast spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska. Bez realizácie ekonomických reforiem sa tak môže spomaliť aj približovanie Slovenska k vyspelejším krajinám EÚ. V strednodobom výhľade analytici očakávajú stabilizáciu ekonomiky, pričom v období rokov 2028 až 2030 by mohol jej rast dosahovať približne 2 % ročne.
