SAV: Najlepšie hodnotenie od odborníkov získal Ústav polymérov

Bratislava 2. februára (TASR) - Najlepšie hodnotenie od medzinárodného tímu odborníkov získal Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV). Ďalších šesť ústavov spĺňalo čiastočné hodnotenie medzinárodného lídra a čiastočnú európsku kvalitu. Vo štvrtok o tom informovali predseda SAV Pavol Šajgalík a vedúca tímu odborníkov Marja Makarow.



"Z nášho pohľadu dopadla akreditácia výborne, pretože sa potvrdilo, že minimálne jeden z ústavov je špičkou v európskom výskumnom priestore a máme šesť ďalších pracovísk, ktoré sa na hranici tejto špičky pohybujú. To je radikálne rozšírenie kvality oproti predošlému hodnoteniu," priblížil Šajgalík. Makarow doplnila, že pätnásť inštitútov je na kvalitnej európskej úrovni.



Medzinárodný tím odborníkov pozitívne ohodnotil posun v kvalite a dosahu výskumu na SAV. Taktiež aj internalizáciu inštitúcie a vznik doktorandskej školy pre mladých vedcov. Odborníci však poukazujú aj na stále nedostatočnú podporu vedy a výskumu na Slovensku.







V hodnotení priniesli aj niekoľko odporúčaní pre ministerstvo, SAV, jednotlivé ústavy, mladých vedcov či na podporu posunu vedomostí do spoločnosti. Rezort školstva by mal podľa Makarow čo najskôr zverejniť národnú stratégiu pre vedu a výskum či Akčný plán Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr.



Makarow zároveň poukázala na odliv mozgov, ktorý je na Slovensku závažným problémom. Mala by sa tak podľa nej zlepšiť grantová schéma na udržanie mladých vedcov a udržanie vedcov zo zahraničia.



Akadémia vied by tiež mala presvedčiť ministerstvo, aby financovalo zriadenie výskumných centier na riešenie výziev 21. storočia. "Znamenalo by to lepšiu spoluprácu a lepšiu možnosť reagovať na zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu a podobne," povedala Makarow. Medzinárodný panel odporúča aj vylepšiť vzťahy so svojimi ústavmi a vybudovať spoločnú stratégiu.



Výskumní pracovníci tiež potrebujú centrálnu podporu pre účasť na medzinárodných výzvach a riadení medzinárodných projektov. Jedným z odporúčaní ústavom SAV je zvážiť vytvorenie nového ústavu humanitných vied prostredníctvom spojenia, vzniknúť by tak mohol napríklad Ústav svetovej literatúry a umenia.



Odborníci hodnotili SAV v troch oblastiach, a to kvalita a produktivita, spoločenský význam a stratégia a rozvoj.



Pravidelné hodnotenie kvality ústavov zabezpečuje akadémia od roku 1993, zaväzuje ju k tomu zákon o SAV. Prvé nezávislé hodnotenie výlučne zahraničnými expertmi sa uskutočnilo v roku 2016, ďalšie sa uskutočnilo po šiestich rokoch v roku 2022. Aktuálne výsledky akreditácie sa premietnu aj do výkonového financovania organizácií SAV.