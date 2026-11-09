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SAV: Po zvýšení dane zdraželi cigarety viac, než o koľko stúpla daň
Pri zahrievanom tabaku sa do cien premietli len asi dve tretiny zvýšenia dane, zvyšok znášali výrobcovia a predajcovia na úkor svojich marží.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Keď sa na Slovensku zvýšila spotrebná daň na cigarety, ich ceny vzrástli ešte viac - približne o 130 % sumy, o ktorú stúpla daň. Pri zahrievanom tabaku sa do cien premietli len asi dve tretiny zvýšenia dane, zvyšok znášali výrobcovia a predajcovia na úkor svojich marží. Vyplýva to z prvých odhadov ekonómov Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí analyzovali takmer 9,6 milióna záznamov z registračných pokladníc za roky 2022 až 2025. Informoval o tom Jozef Bednár, hovorca SAV.
Spresnil, že nové dane zavedené vo februári 2025 mali veľmi rozdielny účinok. Pri e-cigaretách sa do ceny premietla takmer celá daň (približne 99 %), pri nikotínových vrecúškach len asi 61 %. Podľa autorov to do veľkej miery vysvetľuje, akú veľkú časť ceny výrobku daň tvorí - pri e-cigaretách približne 6 %, pri balení nikotínových vrecúšok približne 30 %.
Upozornil, že ekonómovia SAV skúmali aj to, ako ľudia reagujú na zmenu cien. Dopyt po zahrievanom tabaku a nikotínových vrecúškach na zdraženie reaguje, pri cigaretách sa takýto vplyv nepreukázal. Cigarety a zahrievaný tabak sa navzájom nahrádzajú - keď zdražie jeden výrobok, časť ľudí prejde na druhý.
Poznamenal, že v medzinárodnom hodnotení daňovej politiky pri cigaretách (Cigarette Tax Scorecard programu Economics for Health) získalo Slovensko za rok 2024 skóre 3,25 z 5. Je tak nad priemerom európskeho regiónu (2,7), ale za najlepšie hodnotenými krajinami (4,13).
Ekonómovia Ekonomického ústavu SAV odporúčajú tvorcom politík sadzby daní nastavovať spoločne pre všetky výrobky. Ak sa zdaní len jeden, dopyt sa presunie k inému a celková spotreba neklesne. Zahrievaný tabak a nikotínové vrecúška rýchlo rastú a reagujú na cenu aj príjem, preto každé oneskorenie účinok politiky oslabuje.
Daň treba podľa ekonómov SAV posudzovať podľa jej podielu na cene, nie podľa nominálnej sadzby - sadzby za mililiter, gram a balenie nie sú porovnateľné. Pri zahrievanom tabaku sa zvýšenie dane premieta do ceny menej ako pri cigaretách, takže rovnaké zvýšenie dane prinesie menší rast ceny. Pre malý otvorený trh je dôležitá koordinácia so susednými krajinami, čo zapadá do prebiehajúcej revízie smernice EÚ.
Spresnil, že nové dane zavedené vo februári 2025 mali veľmi rozdielny účinok. Pri e-cigaretách sa do ceny premietla takmer celá daň (približne 99 %), pri nikotínových vrecúškach len asi 61 %. Podľa autorov to do veľkej miery vysvetľuje, akú veľkú časť ceny výrobku daň tvorí - pri e-cigaretách približne 6 %, pri balení nikotínových vrecúšok približne 30 %.
Upozornil, že ekonómovia SAV skúmali aj to, ako ľudia reagujú na zmenu cien. Dopyt po zahrievanom tabaku a nikotínových vrecúškach na zdraženie reaguje, pri cigaretách sa takýto vplyv nepreukázal. Cigarety a zahrievaný tabak sa navzájom nahrádzajú - keď zdražie jeden výrobok, časť ľudí prejde na druhý.
Poznamenal, že v medzinárodnom hodnotení daňovej politiky pri cigaretách (Cigarette Tax Scorecard programu Economics for Health) získalo Slovensko za rok 2024 skóre 3,25 z 5. Je tak nad priemerom európskeho regiónu (2,7), ale za najlepšie hodnotenými krajinami (4,13).
Ekonómovia Ekonomického ústavu SAV odporúčajú tvorcom politík sadzby daní nastavovať spoločne pre všetky výrobky. Ak sa zdaní len jeden, dopyt sa presunie k inému a celková spotreba neklesne. Zahrievaný tabak a nikotínové vrecúška rýchlo rastú a reagujú na cenu aj príjem, preto každé oneskorenie účinok politiky oslabuje.
Daň treba podľa ekonómov SAV posudzovať podľa jej podielu na cene, nie podľa nominálnej sadzby - sadzby za mililiter, gram a balenie nie sú porovnateľné. Pri zahrievanom tabaku sa zvýšenie dane premieta do ceny menej ako pri cigaretách, takže rovnaké zvýšenie dane prinesie menší rast ceny. Pre malý otvorený trh je dôležitá koordinácia so susednými krajinami, čo zapadá do prebiehajúcej revízie smernice EÚ.