SAV: Počet výskumných pracovníkov v SR vzrástol

Bratislava 3. novembra (TASR) - Počet pracovníkov vo výskume na Slovensku vzrástol o 62,9 percenta od roku 2004 do 2022. Krajina však stále zaostáva za vyspelými štátmi. V počte výskumných pracovníkov pritom dominuje Bratislavský kraj. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informuje na svojom webe.



Zvýšený počet vedeckých a výskumných pracovníkov je z väčšej časti spojený s 261,6-percentným rastom výskumných kapacít vo firmách, skonštatovala SAV. To podľa nej vyplýva z toho, že v 90. rokoch boli výskumné kapacity veľmi nízke. Vstupom do EÚ sa pritom Slovensko stalo zaujímavou príležitosťou pre zahraničné investície a firmy tu podľa akadémie postupne posilňujú aj výskumné kapacity.



"Do vlastného výskumu na Slovensku investujú najmä veľké firmy v automobilovom a strojárskom priemysle. Koncentrácia výskumných kapacít v technických a prírodných vedách (66,7 percenta) zodpovedá silnej pozícii priemyselnej výroby v štruktúre slovenskej ekonomiky," priblížil Jaroslav Vokoun z Ekonomického ústavu SAV. Ako doplnil, podiel zamerania výskumných kapacít v spoločenských vedách je 12,2 percenta, v lekárskych a vo farmaceutických vedách je to 8,4 percenta. Humanitné vedy podľa neho dosahujú 8,3 percenta a pôdohospodárske vedy 4,4 percenta.