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SAV podporuje využitie NGT v poľnohospodárstve
Nové genómové techniky sa v základnom výskume už dnes využívajú na prípravu odrôd odolnejších voči suchu.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) prostredníctvom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV podporuje využitie nových genómových techník (NGT) v poľnohospodárstve a potravinárstve v podobe, ktorú 17. júna 2026 schválil Európsky parlament. SAV tak reaguje na vyústenie odborného posudzovania, do ktorého sa zapojili vedci zo 150 inštitúcií z 25 európskych krajín, a vyzýva na aktívne zapojenie Slovenska do výskumu a šľachtenia, nielen do kontroly dovážaných produktov. Požiadavku SAV podporuje aj Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia (SŠSA).
Podľa SAV je nová európska regulácia bezpečná a vedecky podložená. Rastliny zaradené do menej regulovanej kategórie (NGT1) sú laboratórne nerozlíšiteľné od rastlín pripravených bežným krížením. Podľa dostupných údajov je miera neúmyselných zmien pri klasickom šľachtení dokonca vyššia než pri nových technikách. Rastliny zaradené do kategórie NGT2 budú podľa SAV aj naďalej podliehať existujúcemu prísnemu režimu kontroly a hodnotenia rizík.
Zaradenie konkrétnej rastliny navyše podľa SAV posudzuje nezávislý panel expertov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na základe vedeckých dát a s prihliadnutím na princíp predbežnej opatrnosti. Na Slovensku bude na tento proces dohliadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.
Nové genómové techniky sa v základnom výskume už dnes využívajú na prípravu odrôd odolnejších voči suchu, vysokým teplotám, chorobám či zasoleniu pôdy, ako aj plodín s vylepšenými nutričnými vlastnosťami, napríklad bezgluténovej pšenice pre celiatikov alebo ovocia a zeleniny s vyšším obsahom vitamínov a antioxidantov, prípadne krmív s lepšie stráviteľnými živinami a nižším obsahom prirodzených toxických metabolitov.
Požiadavku SAV podporuje aj SŠSA, ktorá sa obrátila s otvoreným stanoviskom v súvislosti s verejnou výzvou na podanie žaloby na Súdny dvor EÚ proti euroariadeniu o NGT na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD). SŠSA zdôrazňuje, že budúcnosť slovenského poľnohospodárstva spočíva vo vedeckom pokroku, rozvážnej regulácii a podpornej štátnej politike, nie v právnej konfrontácii a izolácii.
NGT podľa asociácie nemožno vnímať výhradne optikou rizika. Predstavujú predovšetkým účinný nástroj, ktorý umožňuje šľachtiteľom vývoj odrôd lepšie prispôsobených suchu, tlaku chorôb a škodcov, meniacim sa klimatickým podmienkam a sprísňujúcim sa požiadavkám na udržateľnú produkciu. Pre slovenský agrosektor nejde o abstraktnú akademickú otázku, ale o nanajvýš praktickú tému súvisiacu so schopnosťou pestovať stabilné a kvalitné plodiny v čoraz náročnejších podmienkach.
SŠSA dodala, že potravinová suverenita neznamená izoláciu od vedeckého pokroku, ale schopnosť krajiny rozvíjať vlastné odrody a šľachtiteľský potenciál prispôsobený domácim pôdno-klimatickým podmienkam. Odmietnutie NGT by podporilo závislosť SR od riešení vznikajúcich mimo nášho priestoru.
Podľa SAV je nová európska regulácia bezpečná a vedecky podložená. Rastliny zaradené do menej regulovanej kategórie (NGT1) sú laboratórne nerozlíšiteľné od rastlín pripravených bežným krížením. Podľa dostupných údajov je miera neúmyselných zmien pri klasickom šľachtení dokonca vyššia než pri nových technikách. Rastliny zaradené do kategórie NGT2 budú podľa SAV aj naďalej podliehať existujúcemu prísnemu režimu kontroly a hodnotenia rizík.
Zaradenie konkrétnej rastliny navyše podľa SAV posudzuje nezávislý panel expertov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na základe vedeckých dát a s prihliadnutím na princíp predbežnej opatrnosti. Na Slovensku bude na tento proces dohliadať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.
Nové genómové techniky sa v základnom výskume už dnes využívajú na prípravu odrôd odolnejších voči suchu, vysokým teplotám, chorobám či zasoleniu pôdy, ako aj plodín s vylepšenými nutričnými vlastnosťami, napríklad bezgluténovej pšenice pre celiatikov alebo ovocia a zeleniny s vyšším obsahom vitamínov a antioxidantov, prípadne krmív s lepšie stráviteľnými živinami a nižším obsahom prirodzených toxických metabolitov.
Požiadavku SAV podporuje aj SŠSA, ktorá sa obrátila s otvoreným stanoviskom v súvislosti s verejnou výzvou na podanie žaloby na Súdny dvor EÚ proti euroariadeniu o NGT na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD). SŠSA zdôrazňuje, že budúcnosť slovenského poľnohospodárstva spočíva vo vedeckom pokroku, rozvážnej regulácii a podpornej štátnej politike, nie v právnej konfrontácii a izolácii.
NGT podľa asociácie nemožno vnímať výhradne optikou rizika. Predstavujú predovšetkým účinný nástroj, ktorý umožňuje šľachtiteľom vývoj odrôd lepšie prispôsobených suchu, tlaku chorôb a škodcov, meniacim sa klimatickým podmienkam a sprísňujúcim sa požiadavkám na udržateľnú produkciu. Pre slovenský agrosektor nejde o abstraktnú akademickú otázku, ale o nanajvýš praktickú tému súvisiacu so schopnosťou pestovať stabilné a kvalitné plodiny v čoraz náročnejších podmienkach.
SŠSA dodala, že potravinová suverenita neznamená izoláciu od vedeckého pokroku, ale schopnosť krajiny rozvíjať vlastné odrody a šľachtiteľský potenciál prispôsobený domácim pôdno-klimatickým podmienkam. Odmietnutie NGT by podporilo závislosť SR od riešení vznikajúcich mimo nášho priestoru.