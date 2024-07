SAV: Vykurovať dostatočne nemôže 30 % domácností pod hranicou chudoby

Bratislava 4. júla (TASR) - Podiel domácností, ktoré si nemôžu dovoliť primerané vykurovanie, sa na Slovensku v posledných rokoch zvýšil a aktuálne je najvyšší z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). V celkovej populácii je podiel takýchto domácností 7 %, no z domácností žijúcich pod hranicou chudoby je to až 30 %. Upozornila na to aktuálna štúdia Slovenskej akadémie vied (SAV) Energetická chudoba 2024.



"Na Slovensku si takmer každá tretia domácnosť pod hranicou chudoby nemôže udržať vo svojom obydlí dostatočné teplo. V susedných krajinách je tento podiel výrazne nižší - v Poľsku a Maďarsku 10 % domácností, v Česku 7 % a v Rakúsku 5 % domácností, ktoré sú pod hranicou chudoby, má problém s vhodnou teplotou vo svojom obydlí," povedala Dušana Dokupilová z Centra spoločenských a psychologických vied Prognostického ústavu SAV.



Situácia sa v minulých rokoch postupne zhoršovala. Zatiaľ, čo v susedných krajinách podiel domácností neschopných zachovať si v byte primerané teplo v časti populácie pod hranicou chudoby počas ostatných 20 rokov klesá, na Slovensku môžeme sledovať nárast z 19 % v roku 2005 na 25 % v roku 2022 až na aktuálnych 30 %. V Poľsku sa podiel takýchto domácnosti znížil z 51 % v roku 2005 na 10 % v roku 2022, v rovnako časovom období klesol podiel podobných domácností v Maďarsku z 34 % na 10 % a v Česku z 19,5 % na 7 %. U našich západných susedov sa vlani tento podiel zvýšil na 16 %.



"Energeticky zraniteľná domácnosť so sklonom k energetickej chudobe je tá, ktorej celkový čistý ročný príjem, prepočítaný na počet členov domácnosti, je menší ako národný medián (8818 eur za rok 2022 podľa oficiálnych údajov ŠÚ SR). Domácnosti, ktorá je v energetickej chudobe, zostane po zaplatení výdavkov na potraviny, bývanie, zdravie a dopravu mesačne priemerne 450 eur," spresnila vedkyňa.



Aby sa mohla situácia začať zlepšovať, je podľa Dokupilovej nevyhnutné určiť vhodné opatrenia na pomoc energeticky chudobným domácnostiam. Súčasne je potrebné rozšíriť pomoc aj pre domácnosti, ktoré ešte nemajú výrazný problém, ale napríklad v prípade straty zamestnania by sa už ocitli vo vážnych problémoch. "Predplatená elektrina môže byť tiež, v niektorých špecifických prípadoch, veľmi dobrým nástrojom na riešenie energetickej chudoby, a to najmä v domácnostiach, kde je dôvodom energetickej chudoby finančná negramotnosť," dodala Dokupilová.