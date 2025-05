Saviano: Clá otvárajú nové možnosti ziskov pre organizovaný zločin

Brusel 5. mája (TASR) - Zakaždým, keď Amerika zavrie nejakú hranicu, mafia otvorí nejaký nový tunel na nezákonné prúdenie tovarov. Clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom predstavujú skutočný prínos pre organizovaný zločin. Na úvahy talianskeho novinára Roberta Saviana pre denník Financial Times v pondelok upozornil belgický spravodajský portál televízie RTBF, informuje spravodajca TASR.



Známy taliansky spisovateľ a novinár, ktorý sa zaoberá opisom fungovania talianskej mafie, pre Financial Times pripomenul, že reštriktívne clá, ktorých zavedenie v apríli oznámil Trump, v podstate spustili totálnu obchodnú vojnu. Upozornil tiež, že Trumpom stanovený hlavný cieľ chrániť americký priemysel naráža na vedľajší efekt, na rastúci význam šedej ekonomiky.



Saviano upozornil, že ceny rastúce v dôsledku zavádzania nových ciel stimulujú šedú ekonomiku a keď to nepostačí, k slovu sa dostane čierny trh s nelegálnou logistikou, už dobre vyskúšanými cestami pašovania tovaru a s miliardami dolárov, ktoré obídu systém ciel, nepodporia DPH a rast národnej ekonomiky.



Podľa talianskeho novinára kanály používané doteraz na pašovanie falošných kabeliek alebo kokaínu sú už pripravené zaistiť predaj legálneho, no clami predraženého tovaru. Saviano skonštatoval, že mafia sa už ani nemusí prispôsobovať, jednoducho rozširuje svoj doterajší sortiment o nové druhy tovarov.



Saviano identifikoval, že najúčinnejšie z pohľadu organizovaného zločinu sú veľké logistické uzly ako Long Beach, Houston alebo Savannah, ktoré sa menia na portály porušovania colných služieb.



Recipročné clá, ktoré Trump stanovil pre EÚ vo výške 20 %, a takisto clá vo výške 25 % na dovoz áut do USA americká administratíva začiatkom apríla pozastavila na 90 dní. Na rovnaké obdobie svoje odvetné clá na dovoz z USA pozastavuje aj Európska únia, aby dala šancu rokovaniam v snahe predísť obchodnej vojne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)