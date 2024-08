Saxo Bank: Dôležitejšie, ako časovanie trhu, je dĺžka investovania

Bratislava 18. augusta (TASR) - Uplynulé týždne boli na finančných trhoch turbulentné. Takýto vývoj zosilňuje úvahy záujemcov o tom, kedy je najvhodnejší čas začať investovať. Dáta však potvrdzujú, že oveľa dôležitejšie, ako sa snažiť načasovať trh, je dĺžka doby investovania, upozornil v aktuálnom komentári hlavný akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



Pripomenul, že zložené úročenie vytvára efekt snehovej gule, ktorý je najsilnejší vtedy, keď sa investície nechajú bez prerušenia rásť. Ako príklad analytik uviedol investíciu 10.000 USD (9082 eur) do indexu MSCI USA Total Return v roku 1980. Za predpokladu, že všetky výnosy boli reinvestované, má v roku 2024 hodnotu viac ako 1 milión USD. Predstavuje to priemerný ročný výnos 11,1 %.



"Ak máte dlhý investičný horizont, je lepšie dovoliť peniazom, aby robili svoju prácu, než sa snažiť správne načasovať trh," zdôraznil Garnry. Najdôležitejšie pri investovaní je preto začať.



Upozornil aj na riziko, že v záujme toho, aby sa investori vyhli najhorším dňom na trhu, riskujú stratu aj tých najlepších dní na zhodnotenie investície. Ilustroval to na príklade akciového indexu S&P 500 od roku 1991 do polovice roka 2024. Zmeškanie 30 najlepších dní v jeho vývoji mohlo znamenať stratu polovice výnosu a namiesto 11 % ročne by investor zarobil len 5,3 %. "Všetci by sme sa samozrejme radi vyhli najhorším dňom na trhoch, ale premeškanie najlepších dní je tiež veľmi riskantné. Takže najlepší prístup je začať a vytrvať dlhý časový horizont," zhodnotil Garnry.



Vo väčšine bežných rokov je podľa neho rozdiel medzi dokonalým a nešťastným načasovaním vstupu na trh len okolo 1 % ročne. V prípade rokov s veľkými výkyvmi by mohlo načasovanie niečo zmeniť, ale odhadnúť ideálny čas je aj tak mimoriadne ťažké, ak nie nemožné, zdôraznil ekonóm. "Oveľa dôležitejšou lekciou je, že keď natiahnete časový horizont investovania na 30 rokov, rozdiel medzi dokonalým načasovaním a smolou je veľmi malý. V našom prípade len 0,3 % na ročnej báze," doplnil.



(1 EUR = 1,1011 USD)