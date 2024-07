Saxo Bank očakáva ďalší rast cien komodít na svetových trhoch

Bratislava 13. júla (TASR) - Ceny komodít by sa mali podľa finančnej inštitúcie Saxo Bank v nasledujúcom kvartáli tohto roka naďalej zvyšovať. Doteraz posilnil index celkovej návratnosti komodít v tomto roku o päť percent, pričom silný dopyt a perspektíva nižších nákladov na financovanie by mohli viesť k ďalšiemu rastu na úrovni desať percent do konca roka.



"Zachovávame si pozitívny výhľad na nadchádzajúci štvrťrok a za potenciálnych víťazov považujeme sektory energetiky a poľnohospodárstva. Očakáva sa, že sektor kovov sa bude konsolidovať, pretože investori sa prispôsobujú vyšším cenám. Priemyselné kovy potrebujú oživenie čínskeho dopytu, aby sa odôvodnili vyššie ceny v tejto fáze," uviedol hlavný komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen.



Energetický sektor zaznamenal v druhom štvrťroku pokles dopytu vo väčšej miere, ako sa očakávalo. Podľa Saxo Bank by práve to malo zvýšiť ceny palív v nasledujúcom kvartáli. "Očakávame, že silný dopyt sa vráti v treťom štvrťroku a bude poháňaný zvýšenou mobilitou a vysokým dopytom po energii na chladenie počas sezónnych vĺn horúčav na Blízkom východe a v Ázii," povedal Hansen.



Menej perspektívne vidí stratég rast cien medi na komoditných trhoch, ktorá svoje maximá dosiahla začiatkom tohto roka. Dôvodom by mal byť slabý dopyt v Číne a nedostatočné impulzy k tomu, aby sa ceny komodity zvyšovali. Rast medi očakáva najskôr v roku 2025, keď by dopyt mala stimulovať predpokladaná elektrifikácia vo svete.



V prvom polroku tohto roka rástli aj ceny zlata a striebra, pričom žiadna zásadná zmena tohto trendu sa neočakáva. "Vzhľadom na vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb v USA v druhej polovici roka, ktoré opäť pritiahne investorov do ETF (fondy kolektívneho investovania obchodované na burze), očakávame vyššie ceny na konci roka. Na druhej strane nákupy zo strany centrálnych bánk, ktoré sú jedným z hlavných motorov rastu zlata v posledných rokoch, sa môžu z krátkodobého hľadiska spomaliť," vysvetlil stabilný trend vývoja ceny stratég Saxo Bank.