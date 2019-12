10 udalostí, ktoré by podľa Saxo Bank mohli v roku 2020 otriasť trhmi

Bratislava 26. decembra (TASR) - Zníženie svetovej produkcie ropy, rast sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) či zavedenie novej dane z príjmu z predaja zahraničného tovaru zo strany USA. Toto sú niektoré z 10 udalostí, ktoré by mohli mať v budúcom roku vplyv na finančné trhy, ako aj na ekonomiky štátov, ak by k nim došlo. Každoročne týchto 10 šokujúcich predpovedí zverejňuje Saxo Bank.



Predpovede predstavujú súbor nepravdepodobných a podhodnotených udalostí, ktoré ak by sa uskutočnili, mohli by na finančných trhoch vyvolať vlnu paniky. "Rok 2020 považujeme za rok, v ktorom súčasné status quo musí skončiť. Rok 2020 by mohol predstavovať protiváhu k súčasnej politike, menovej aj fiškálnej, a v neposlednom rade k prístupu k životnému prostrediu. Ak by sa tak stalo, najtvrdšie by na to doplatili populisti, pretože ich reči o rozdeľovaní by boli nahradené spájaním," konštatuje hlavný ekonóm Saxo Bank Steen Jakobsen.



Prvou predpoveďou je, že krajiny OPEC a Rusko oznámia zníženie produkcie ropy aj napriek spomaleniu ťažby bridlicovej ropy v USA z dôvodu nedostatočnej návratnosti investícií. Ekonómovia banky hovoria, že trh by sa vymkol kontrole, pretože investori stávkujúci na pokles ceny ropy a hedžové fondy by zutekali, čoho dôsledkom bude rast ceny ropnej zmesi Brent až na úroveň 90 dolárov za barel. "Pre Rusko by znamenalo obrovské víťazstvo, pretože ruské verejné financie v pôvodnom rozpočte rátali s cenou na úrovni 49 dolárov za barel," hovoria ekonómovia Saxo bank. Na druhej strane, odvetvie zelenej energie v roku 2020 narazí na prekážku v podobe nízkej návratnosti investícií. "Napriek tomu sa bude dlhodobá politická koncentrácia na elektrické vozidlá a na reguláciu znečisťovania automobilmi neustále zvyšovať. Záväzky v oblasti ochrany klímy sa budú v celom rozvinutom svete prehlbovať," predikuje Saxo Bank.



Ďalším možným scenárom je, že ECB zvýši úrokové sadzby. Nová prezidentka Christine Lagardová, ktorá predtým schvaľovala záporné sadzby, by mohla vyhlásiť, že menová politika prekročila svoje limity. S cieľom donútiť vlády eurozóny, a najmä Nemecko, používať fiškálnu politiku na stimuláciu hospodárstva ECB, 23. januára 2020 zvráti svoju menovú politiku a zvýši sadzby.



V budúcom roku by mohla nastať aj zmena vo vývoji cien ropy. "OPEC bude pokračovať v škrtoch v produkcii, stratoví ťažbári bridlicovej ropy prinesú spomalenie rastu produkcie. Na druhej strane opäť začne rásť dopyt z Ázie. Víťazom však nebude len ťažba ropy a zemného plynu. Aj odvetvie čistej energie bude znova rásť," predpovedá Saxo Bank.



Ďalšou z predpovedí je, že americký prezident Donald Trump oznámi novú daň na všetky príjmy z predaja tovaru zo zahraničia, čím naruší dodávateľská reťazce a napumpuje infláciu. "Pôjde o zásadnú zmenu amerického daňového systému s cieľom zvýhodniť výrobu na domácej pôde. Budú zrušené existujúce dovozné clá a nahradí ich jednotná daň z pridanej hodnoty vo výške 25 % na všetky príjmy plynúce z amerického trhu dosiahnuté zo zahraničnej produkcie," predpokladajú ekonómovia. Obchodní partneri budú síce protestovať, že ide o staré clá len v novom obale, odpoveďou úradníkov však bude, že zahraničné firmy sú vítané pri presune výroby na americkú pôdu.



Saxo Bank v predpovedi hovorí aj o možnom odchode Maďarska z Európskej únie, a to aj napriek tomu, že po vstupe do spoločenstva zaznamenalo ekonomický rast. "Zdá sa však, že 15-ročné manželstvo s EÚ prechádza krízou. Únia iniciovala Článok 7 kvôli obmedzovaniu slobody médií, súdnictva, školstva a práv menšín v Maďarsku. Odpoveď jeho politického vedenia je, že krajina len bráni seba samú a svoju kultúru pred masovou migráciou," naznačuje Saxo Bank.



Ázia by tiež mohla uviesť novú rezervnú menu, aby sa odtrhla od nadvlády amerického dolára. "S cieľom, aby ázijské krajiny znížili svoju zraniteľnosť voči americkému doláru, Ázijská infraštruktúrna investičná banka vytvorí nové rezervné aktívum. Lokálne štáty budú postupne pristupovať na zúčtovanie obchodov v tejto mene vrátane ropných exportérov ako Rusko a krajiny OPEC. Tým, ako sa podstatná časť svetového obchodu odčlení od amerického dolára, USA to nechá 'na suchu'," naznačili ekonómovia Saxo Bank.