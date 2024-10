Saxo Bank: Výnosy z dlhopisov by sa mali postupne normalizovať

Bratislava 12. októbra (TASR) - Výnosy z dlhopisov by sa mali postupne normalizovať, pričom európske výnosové krivky budú nasledovať podobnú trajektóriu ako krivky na trhu v USA. V Spojených štátoch amerických sa vďaka znižovaniu sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) v súčasnosti dostáva výnosová krivka dlhopisov do normálu, uviedla to vedúca stratégie fixných príjmov Saxo Bank Althea Spinozziová. Výnosy na európskom trhu by sa mali pritom ustáliť na úrovni 2,5 %.



Na trhu v USA však môžu dlhodobé výnosy čeliť tlakom smerom nahor z dôvodu pretrvávajúcich obáv o vysoký deficit a potenciálu opätovného zrýchlenia ekonomiky v nasledujúcom roku. "Pri pohľade na septembrovú makroekonomickú prognózu FOMC (výbor v rámci Fed), ktorá predpokladá 2 % reálny rast hrubého domáceho produktu (HDP) v nasledujúcich troch rokoch a návrat inflácie na 2 %, by férová hodnota výnosov desaťročných amerických štátnych dlhopisov mala byť okolo 4 %," uviedla Spinozziová.



Dlhodobé výnosy tak podľa nej pravdepodobne zostanú v stanovenom pásme, kým nebudú známe výsledky volieb v USA alebo nedôjde k rýchlejšiemu zhoršeniu ekonomických podmienok. Výnosy by mali zostať zvýšené taktiež pri európskych dlhopisoch, pričom nemecký desaťročný Bund (štátny dlhopis) by mohol vzrásť a ustáliť sa na úrovni približne 2,5 %.



Napriek tomu, že trhy očakávajú agresívny cyklus znižovania úrokových sadzieb, centrálne banky sa môžu od týchto očakávaní odkloniť. Dlhopisy so splatnosťou do päť rokov tak umožnia investorom podľa odborníčky využiť klesajúce sadzby a zároveň znížiť riziko vystavenia sa výkyvom. Výber emitentov by mal byť pritom kľúčový.



"Spoločnosti, najmä v oblasti rizikových dlhopisov, ktoré nemajú okamžité potreby hotovostných tokov a úspešne predĺžili svoje splatnosti dlhov, majú dobrú pozíciu, aby ponúkli atraktívne výnosy a zároveň odolávali spomaleniu ekonomiky. Príležitosti sú aj v oblasti investičného stupňa, aj keď tieto dlhopisy majú spravidla dlhšie trvanie a ponúkajú len miernu prémiu výnosov nad ich referenčnými ukazovateľmi," doplnila expertka.