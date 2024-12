Saxo Bank:Na akciových trhoch môže dôjsť v roku 2025 k prudkým výkyvom

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na akciových trhoch v súčasnosti rastie 'viackoľajnosť', ktorá sa premietne aj do nasledujúceho roka. Investori by si tak mali byť vedomí možných prudkých výkyvov, upozornil na to hlavný makroekonomický stratég Saxo Bank John Hardy, ktorý ostáva napriek hroziacim rizikám optimistický vo vyhliadkach smerovania ekonomiky.



"Akcie v oblasti umelej inteligencie a technológií sú na vzostupe, zatiaľ čo širšie indexy, ako Dow Jones a S&P 500, vykazujú opatrnosť. Keď sa vývoj sektorov takto rozchádza, je to často znamením, že sa zvyšuje volatilita," vysvetlil Hardy. V budúcom roku pre globálny obchod taktiež predpokladá zásadný zlom v podobe návratu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA, ktorého cieľom je okrem iného snaha o zníženie inflácie. To si podľa odborníka protirečí s pravdepodobným zavádzaním ciel pod jeho administratívou, ktoré by mohli naopak infláciu v krajine zvýšiť, čo by mohlo následne narušiť trhy.



Problémom však podľa hlavného komoditného stratéga Saxo Bank Ole Hansena nečelia len Spojené štáty. V prípade Európy zdôraznil stratég kritickú potrebu Nemecka prispôsobiť sa. "Stratili lacné ruské energie a čelia tlaku zo strany Číny v kľúčových odvetviach, vrátane automobilového priemyslu. Musia preto investovať do obnovy svojho ekonomického modelu," povedal. Neistým faktorom zostáva podľa neho taktiež Čína, ktorá vykazuje snahy prekonať problémy domáceho trhu, čo by však mohlo byť v rozpore s obchodnou politikou Trumpa.



Komodity budú podľa Hansena predstavovať dôležitú súčasť globálneho hospodárstva v budúcom roku. Fyzické aktíva sú totiž v časoch, keď inflácia a dlh výrazne rastú, atraktívne, vysvetlil komoditný odborník. Elektrifikácia bude podľa neho navyše poháňať dopyt po kovoch, a to najmä po medi a hliníku. Trh s potravinami označil za zraniteľný, predovšetkým pre vplyvy premenlivého počasia, ktoré by malo predstavovať vysoké riziko.



Obaja experti však zostávajú optimistickí. "Vstupujeme do novej éry. Staré ekonomické modely sa rozpadajú, ale to vytvára príležitosti. Bude fascinujúce sledovať, ako sa krajiny prispôsobia," dodal John Hardy. Podľa Oleho Hansena má Nemecko a Európa potenciál zvrátiť situáciu, ak by došlo ku zmene politických postojov.