SB čaká v r. 2023 slabý rast regiónu východnej Európy a strednej Ázie

Washington 4. októbra (TASR) - Svetová banka (SB) očakáva, že krajiny východnej Európy a strednej Ázie zaznamenajú tento rok mierny pokles ekonomiky. Na budúci rok sa vrátia k rastu, ten však bude rovnako slabý. Dôvodom sú dôsledky vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetová banka v najnovšom odhade uvádza, že v tomto roku by hrubý domáci produkt (HDP) regiónu východnej Európy a strednej Ázie mal klesnúť o 0,2 %. Oproti predchádzajúcej prognóze to znamená výrazné zlepšenie, keďže pôvodne predpokladala tohtoročný pokles až o 4,1 %. Na budúci rok by sa ekonomika regiónu zahrnujúceho Ukrajinu, Rusko, Srbsko, Chorvátsko, Bulharsko, Turecko či Uzbekistan mala vrátiť k rastu, avšak iba na úrovni 0,3 %.



Vývoj v regióne výrazne ovplyvňuje situácia na Ukrajine. Ekonomika vojnou zasiahnutej krajiny by mala tento rok klesnúť o 35 %, uviedla v novej prognóze SB. Aj v tomto prípade ide o zlepšenie predchádzajúceho odhadu, v ktorom Svetová banka uvádzala pokles ukrajinskej ekonomiky až o 45 %. Napriek zlepšeniu je to stále dramatická prognóza, navyše, ekonomika je poznamenaná deštrukciou výrobných kapacít, škodami na poľnohospodárskej pôde a poklesom pracovnej sily po tom, ako približne 14 miliónov ľudí opustilo domovy.



Banka dodala, že vyhliadky ekonomiky regiónu ovplyvňuje vysoká neistota. Predlžujúca sa vojna na Ukrajine totiž spôsobuje stále väčšie hmotné a environmentálne škody a poškodzuje obchod a investície. "Vysoké zostáva aj riziko finančného stresu," dodala Svetová banka, pričom poukázala na vysoký dlh a infláciu.