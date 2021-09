Delta variant tlačí na rast ekonomiky východnej Ázie

New York 28. septembra (TASR) – Zotavovanie ekonomiky krajín východnej Ázie a Tichomoria ovplyvnil nástup mutácie delta nového koronavírusu, čo sa odrazí na horšom vývoji ekonomiky, než sa pôvodne čakalo, ako aj na zvýšení nerovnosti v regióne. Uviedla to v najnovšom odhade Svetová banka (SB).



Ako informovala v aktualizovanej prognóze o vývoji ekonomiky krajín východnej Ázie a Tichomoria, ktorú zverejnila agentúra Reuters, ekonomická aktivita v regióne sa v 2. štvrťroku tohto roka začala spomaľovať. V dôsledku toho banka pri väčšine krajín v oblasti upravila odhad smerom nadol. Výraznejší rast zaznamená tento rok iba Čína, pri ktorej Svetová banka prognózuje rast na úrovni 8,5 %. Zvyšok regiónu by však mal dosiahnuť rast iba okolo 2,5 %. To je takmer o dva percentuálne body menej než banka predpokladala v apríli.



Najväčšie problémy v dôsledku delta variantu nového koronavírusu zaznamenali niektoré tichomorské ostrovné krajiny a Mjanmarsko. Najvýraznejší pokles ekonomiky očakáva SB práve pri Mjanmarsku, až o 18 %. Táto krajina zaznamená aj výrazný pokles zamestnanosti a rast chudoby. Čo sa týka ostrovných krajín Tichomoria ako skupiny, pokles hospodárstva by mal podľa Svetovej banky dosiahnuť 2,9 %.



Správa SB odhaduje, že väčšina krajín v regióne vrátane Indonézie a Filipín bude mať v 1. polroku 2022 zaočkovaných viac než 60 % populácie, čo výrazne zníži úmrtnosť a umožní obnovenie ekonomickej aktivity. V dlhodobejšom horizonte však slabému rastu hospodárstva a zvyšovaniu nerovnosti dokážu zabrániť iba výraznejšie reformy, dodala Svetová banka.