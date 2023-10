Svetová banka: Eskalácia na Blízkom východe by mohla zvýšiť ceny ropy

Washington 30. októbra (TASR) - Ceny ropy na svetových trhoch sa v poslednom štvrťroku tohto roka budú pravdepodobne pohybovať na úrovni 90 amerických dolárov (85,38 eura) za barel (159 litrov). Za celý rok 2023 dosiahnu v priemere 81 USD, keďže spomaľujúci sa hospodársky rast obmedzuje dopyt. Oznámila to v pondelok Svetová banka (SB), ktorá zároveň varovala, že eskalácia konfliktu na Blízkom východe by mohla ceny výrazne zvýšiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny ropy od začiatku bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vzrástli len o približne 6 %, zatiaľ čo ceny poľnohospodárskych komodít, väčšiny kovov a ďalších komodít sa takmer nepohli, uviedla SB v aktuálnej správe o výhľade komoditných trhov. Správa pracuje s troma rizikovými scenármi v závislosti od miery možnej eskalácie konfliktu.



Scenár "malého narušenia", zodpovedajúci zníženiu ťažby ropy počas občianskej vojny v Líbyi v roku 2011, teda o 500.000 barelov až 2 milióny barelov denne (bpd), by podľa banky zvýšil jej ceny v štvrtom štvrťroku na 93 až 102 USD za barel. Scenár "stredného narušenia", zohľadňujúci vojnu v Iraku v roku 2003, by znížil globálne dodávky o 3 až 5 miliónov bpd, čo by zvýšilo ceny na 109 až 121 USD za barel. Scenár "veľkého narušenia" sa približuje vplyvu arabského ropného embarga z roku 1973, ktoré znížilo globálne dodávky ropy o 6 až 8 miliónov bpd. To by spočiatku viedlo k nárastu cien na 140 až 157 USD za barel, čo predstavuje skok až o 75 %.



"Vyššie ceny ropy, ak sa udržia, nevyhnutne znamenajú vyššie ceny potravín," uviedol Ayhan Kose, zástupca hlavného ekonóma SB. "Ak by nastal silný šok z cien ropy, zvýšilo by to potravinovú infláciu, ktorá je už teraz v mnohých rozvojových krajinách zvýšená," dodal ekonóm.



(1 EUR = 1,0541 USD)