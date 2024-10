SB: Najchudobnejšie krajiny sú v najhoršej finančnej situácii od 2006

Washington 14. októbra (TASR) - Podľa najnovšej správy Svetovej banky (SB) je 26 najchudobnejších krajín v najhoršej finančnej situácii od roku 2006. Krajiny, ktorých žije 40 % ľudí najviac postihnutých chudobou, sú zadlžené najviac od roku 2006 a sú čoraz zraniteľnejšie voči prírodným katastrofám a iným šokom. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Nová správa SB uvádza, že tieto ekonomiky sú ešte chudobnejšie, než pred pandémiou ochorenia COVID-19, aj keď sa zvyšok sveta z veľkej časti už z nej zotavil a obnovil svoju rastovú trajektóriu.



Správa zverejnená týždeň pred každoročným stretnutím svetovej banky a Medzinárodného menového fondu potvrdzuje veľký neúspech pri odstraňovaní extrémnej chudoby. Zdôrazňuje, aké potrebné je úsilie Svetovej banky získať 100 miliárd USD (91,42 miliardy eur) na doplnenie jej finančného fondu pre najchudobnejšie krajiny sveta - Medzinárodného združenia pre rozvoj (International Development Association, IDA).



Podľa SB 26 najchudobnejších skúmaných ekonomík, ktoré majú ročný príjem na obyvateľa nižší ako 1145 USD, je čoraz viac závislých od grantov IDA a pôžičiek s takmer nulovou úrokovou sadzbou, keďže ich trhové financovanie do značnej miery vyschlo. Medzinárodná pomoc sa zmenšila, čím prišli o veľkú časť tak potrebného dostupného financovania.



Priemerný pomer dlhu týchto štátov k hrubému domácemu produktu (HDP) dosiahol 72 %, čo predstavuje 18-ročné maximum. Polovica skupiny je buď v dlhovej tiesni, alebo jej hrozí veľké riziko. Väčšina týchto krajín sa nachádza v subsaharskej Afrike od Etiópie po Čad a Kongo, no zoznam zahŕňa aj Afganistan a Jemen.



Dve tretiny z 26 najchudobnejších štátov sú buď v ozbrojených konfliktoch, alebo majú problém udržať poriadok. Inštitucionálna a sociálna nestabilita bráni zahraničným investíciám a exportu takmer všetkých komodít, uvádza sa v správe. Financie z fondu IDA sa stali záchranným lanom pre tieto štáty, vyhlásil hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill.



"Za uplynulých päť rokov nalial fond IDA väčšinu svojich finančných zdrojov do 26 ekonomík s nízkymi príjmami, čím ich udržal nad vodou," dodal.



IDA sa zvyčajne dopĺňa každé tri roky príspevkami krajín, ktoré vlastnia akcie Svetovej banky. V roku 2021 vyzbierala banka rekordných 93 miliárd USD a prezident SB Ajay Banga má v úmysle túto sumu prekonať a získať viac ako 100 miliárd USD do 6. decembra.



Prírodné katastrofy si v uplynulom desaťročí vyžiadali v najchudobnejších krajinách väčšiu daň. V rokoch 2011 až 2023 boli prírodné katastrofy spojené s priemernými ročnými stratami vo výške 2 % HDP. To je päťnásobok priemeru krajín s nižším stredným príjmom, čo poukazuje na potrebu oveľa vyšších investícií, uviedla Svetová banka.



Banka v správe odporučila tiež, aby tieto ekonomiky, ktoré majú veľké neformálne sektory pôsobiace mimo ich daňových systémov, zlepšili výber daní zjednodušením registrácie daňových poplatníkov a správy daní a zlepšili tiež efektívnosť verejných výdavkov.



(1 EUR = 1,0938 USD)