Ruská ekonomika sa začne zotavovať v roku 2021

Moskva 16. decembra (TASR) - Svetová banka (SB) predpokladá, že ruská ekonomika sa v roku 2021 začne zotavovať. Tempo oživenia však bude závisieť od vplyvu vakcíny proti ochoreniu COVID-19. SB tiež varovala, že ruské banky majú to najhoršie zrejme ešte pred sebou.



Ruská ekonomika je vysoko závislá od komodít. V tomto roku ju tvrdo zasiahol prepad cien ropy, ktorá je jej hlavným exportným artiklom, a následky pandémie nového koronavírusu, keď reštrikcie spomalili podnikateľskú aktivitu.



SB vo svojej správe zverejnenej v stredu počíta v tomto roku s poklesom ruského hrubého domáceho produktu o 4 %. Podľa základného scenára by v roku 2021 HDP mal stúpnuť o 2,6 %.



"Očakávame, že oživenie spotreby podporené monetárnym uvoľnením a zvýšenou dôverou bude hlavným motorom rastu v roku 2021 aj 2022," uviedla SB. Dodala, že v prípade distribúcie vakcíny považovanej za bezpečnú a účinnú by sa mala zlepšiť dôvera spotrebiteľov aj firiem.



Avšak HDP sa môže na budúci rok zvýšiť len o 0,6 %, ak bude počet prípadov ochorenia COVID-19 vyšší než predpokladá základný scenár a rýchle šírenie ochorenia bude pokračovať až do druhej polovice 2021. To sa môže stať v prípade oneskorenej distribúcie vakcíny a všeobecnej neochoty očkovať sa.



Ruská centrálna banka a vláda doteraz dokázali zmierniť bezprostredný tlak na bankový sektor, ale zhoršovanie kvality aktív vo firemnom a retailovom segmente má negatívny vplyv na ziskovosť finančných inštitútov, upozornila SB. Reálny objem problémových úverov v bilanciách bánk sa podľa SB začne objavovať v polovici roka 2021, vtedy sa totiž skončí platnosť uvoľnenia regulácie.