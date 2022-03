SB: Vojna na Ukrajine ohrozuje dostatok obilia v chudobných krajinách

Washington 16. marca (TASR) - Viacerým rozvojovým krajinám hrozí, že budú čeliť krátkodobému nedostatku pšenice v dôsledku ich vysokej závislosti od dodávok z Ukrajiny, ktorú zasiahla ruská invázia. Upozornila na to v stredu Svetová banka (SB) vo svojej najnovšej správe Trade Watch.



Podľa banky medzi najviac ohrozené patria Gambia, Libanon, Moldavsko, Džibutsko, Líbya, Tunisko a Pakistan, keďže Ukrajina sa podieľa približne 40 % na ich dovoze pšenice.



"Títo dovozcovia budú mať problém rýchlo nájsť alternatívne zdroje, čo môže krátkodobo viesť k nedostatku dodávok," upozornila Svetová banka.



Situáciu s dodávkami obilia zhoršilo aj rozhodnutie Ruska obmedziť vývoz pšenice a iných obilnín.



Rusko bolo v roku 2018 najväčším exportérom pšenice a Ukrajina piatym najväčším exportérom podľa údajov SB. Obe krajiny sa spolu podieľajú približne štvrtinou na jej svetovom exporte.



Západné sankcie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu nie sú špecificky zamerané na ruský export obilia, ale zakazujú transakcie v dolároch a eurách s poprednými ruskými bankami, čo sťažuje financovanie obchodu.



Okrem priamych výpadkov dodávok z Ukrajiny zasiahnu chudobnejšie štáty aj vyššie trhové ceny pšenice, pokračuje správa SB.



Index cien obilnín Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo vo februári vzrástol o 14,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A Svetová banka informovala, že ceny kontraktov na pšenicu od začiatku konfliktu vzrástli o 60 %.



"Navyše, prerušenie vývozu pšenice ovplyvní trhy s kukuricou a ryžou, ktoré sú náhradou pšenice, z čoho budú profitovať čistí vývozcovia a poškodí to čistých dovozcov týchto produktov," dodala banka.



Problémy spojené s vojnou na Ukrajine by mohli ohroziť tiež silné oživenie globálneho obchodu v roku 2021. Obchod s tovarom a službami už pritom v súčasnosti presahuje úroveň pred pandémiou nového koronavírusu, skonštatovala Svetová banka.



Celkový obchod v roku 2021 vzrástol o 26 % v porovnaní s rokom 2020 a o 17 % v porovnaní s rokom 2019. To znamená, že presiahol hodnotu pred pandémiou vo všetkých oblastiach, okrem dopravných zariadení, dodala Svetová banka.