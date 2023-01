Washington 10. januára (TASR) - Svetová banka (SB) výrazne znížila prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku. Mnohé ekonomiky sa podľa nej ocitnú na pokraji recesie, keďže sa zvyšuje negatívny vplyv sprísnenia menových politík centrálnych bánk, ktoré bojujú s vysokou infláciou. Ďalším významným faktorom je pokračujúca ruská útočná vojna proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



SB očakáva, že globálny hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne len o 1,7 %. To by bol tretí najpomalší rast za uplynulých 30 rokov. Slabší rast zaznamenala globálna ekonomika len v rokoch 2009 a 2020. SB ešte v júni 2022 počítala v tomto roku s expanziou na úrovni 3 %.



SB prognózuje prudké spomalenie rastu rozvinutých ekonomík, pričom pre USA a eurozónu predpovedá len +0,5 %. To podľa SB môže signalizovať novú globálnu recesiu necelé tri roky po tej poslednej.



"Vzhľadom na krehké ekonomické podmienky, akýkoľvek nový negatívny vývoj, ako je nečakane vysoká inflácia, náhly prudký nárast úrokových sadzieb na jej ochladenie, oživenie pandémie COVID-19 alebo eskalácia geopolitických napätí, môžu stiahnuť globálnu ekonomiku do recesie," varovala SB.



Podľa SB majú slabé vyhliadky predovšetkým rozvíjajúce sa a rozvojové ekonomiky, ktoré zápasia s vysokými dlhmi, oslabovaním mien a spomalením rastu príjmov a firemných investícií.



SB aktuálne počíta so slabším oživením čínskej ekonomiky, ktorá v roku 2022 podľa odhadov vzrástla len o 2,7 %. Podľa aktuálnej prognózy by sa tempo expanzie malo v tomto roku zrýchliť na 4,3 %. V júni však SB očakávala až +5,2 %.