Svetová banka zhoršila prognózu hospodárskeho rastu južnej Ázie

Naí Dillí 12. apríla (TASR) - India a ďalšie juhoázijské krajiny pravdepodobne zaznamenajú v tomto roku najslabší hospodársky rast za štyri dekády v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v nedeľu Svetová banka (SB).



Presnejšie, SB vo svojej správe o vyhliadkach regiónu južnej Ázie, ktorý tvorí osem krajín, tento rok očakáva jeho rast len o 1,8 % až 2,8 %. To je výrazne horšia prognóza ako pred šiestimi mesiacmi, keď mu predpovedala expanziu o 6,3 %.



Indickej ekonomike, najväčšej v regióne, SB v novom fiškálnom roku, ktorý sa začal 1. apríla, predpovedá rast o 1,5 % až 2,8 %. V uplynulom finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2020, sa výkon indickej ekonomiky podľa odhadu SB zvýšil o 4,8 % až 5 %.



Náznaky zrýchlenia pozorované na konci roku 2019 zničila globálna kríza, konštatuje SB vo svojej správe.



Okrem Indie predpovedá prudké spomalenie ekonomiky aj Srí Lanke, Nepálu, Bhutánu a Bangladéšu.



Očakáva tiež, že ďalšie tri krajiny regiónu - Pakistan, Afganistan a Maldivy, sa prepadnú do recesie. SB pri svojej správe vychádzala z údajov, ktoré získala do 7. apríla.



Banka pripomenula, že opatrenia prijaté na boj proti novému koronavírusu narušili dodávateľské reťazce v celej južnej Ázii, ktorá doteraz zaznamenala viac ako 13.000 prípadov nákazy, čo je menej ako v mnohých iných častiach sveta.



India zablokovala 1,3 miliardy ľudí, aby zabránila šíreniu nového koronavírusu. Milióny ľudí v krajine tak zostali bez práce a blokády prinútili množstvo migrujúcich pracovníkov vrátiť sa z miest do ich domovov na dedinách.



V prípade dlhotrvajúcich a rozsiahlych obmedzení sa podľa SB môže naplniť aj najhorší možný scenár, ktorým je recesia celého regiónu v tomto roku.



Banka vyzvala krajiny v regióne, aby v snahe minimalizovať škody prijali viac opatrení na podporu ekonomiky, firiem aj domácností.



India doteraz predstavila ekonomický plán vo výške 23 miliárd USD (21,16 miliardy eur), ktorý ponúka priame prevody hotovosti miliónom chudobných postihnutých blokádami. V susednom Pakistane vláda oznámila plán na podporu hospodárstva vo výške 6 miliárd USD.



„Prioritou všetkých juhoázijských vlád je obmedziť šírenie vírusu a chrániť svojich ľudí, najmä tých najchudobnejších, ktorí čelia značne horším zdravotným a ekonomickým dôsledkom,“ uviedol Hartwig Schafer zo Svetovej banky.



(1 EUR = 1,0867 USD)