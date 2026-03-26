SBA a EIB rokovali o podpore investícií a rastu slovenskej ekonomiky
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Podpora investícií, financovanie strategických projektov a posilnenie slovenskej ekonomiky boli hlavnými témami stretnutia výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Marcela Klimeka s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Marekom Morom vo štvrtok v Bratislave.
Ako ďalej informovala hovorkyňa SBA Monika Klobušická, účastníci diskutovali o aktivitách EIB na Slovensku, aktuálnom vývoji bankového sektora a možnostiach spolupráce pri podpore investícií, vrátane oblasti bezpečnosti a obrany. Diskusia sa venovala aj možnostiam posilnenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a podpore strategických projektov prostredníctvom spolupráce komerčných bánk s EIB.
„Bankový sektor zohráva kľúčovú úlohu pri financovaní ekonomického rastu a investícií. Spolupráca s EIB predstavuje dôležitý nástroj, ako podporiť rozvoj hospodárstva, inovácií a strategických projektov na Slovensku,“ zhodnotil Klimek.
Diskusia sa zamerala aj na možnosti zapojenia komerčných bánk ako finančných sprostredkovateľov pri projektoch podporovaných EIB. Mnohé banky na Slovensku, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB a UniCredit Bank, majú podľa SBA dlhodobú skúsenosť so spoluprácou s EIB, ktorá pomáha financovať investície firiem aj projekty verejného sektora. Účastníci sa zhodli na potrebe pokračovať v odbornom dialógu a výmene informácií o vývoji bankového sektora a investičných potrebách slovenskej ekonomiky.
Slovenská banková asociácia deklarovala, že dlhodobo podporuje spoluprácu s európskymi inštitúciami s cieľom posilniť stabilitu finančného sektora, konkurencieschopnosť ekonomiky a podporiť investície do budúceho rastu Slovenska. SBA zastupuje záujmy bánk pôsobiacich v SR, pričom jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora.
