SBA: Banková daň ohrozuje schopnosť bánk podporovať našu ekonomiku

Bratislava 4. decembra (TASR) - Navrhované zavedenie bankovej dane ohrozuje schopnosť domácich bánk podporovať slovenskú ekonomiku. Daňové zaťaženie bánk na úrovni 45 % znamená, že finančné inštitúcie budú mať výrazne zúžený priestor na úverovanie bežných obyvateľov a firiem. Uviedla to v pondelok Slovenská banková asociácia (SBA) v reakcii na schválený konsolidačný balík opatrení vlády.



Slovenský bankový sektor je podľa SBA vďaka úverovaniu významnou oporou ekonomického rastu domácej ekonomiky. "Len za posledné štyri roky viac ako polovica zisku bánk pred zdanením ostala na Slovensku a smerovala do vlastného kapitálu bánk. Vďaka tomu sa slovenské banky stali nielen viac stabilnejšími, ale najmä dokázali výrazne navýšiť úverovanie obyvateľstva a firiem," objasnila asociácia.



Dodala, že ziskovosť slovenských bánk je najnižšia v regióne strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v EÚ. Výrazne zvýšenie daňového zaťaženia bánk podľa nej znamená, že banky stratia schopnosť v dostatočnej miere tvoriť vlastný kapitál a pokrývať tak v plnej výške dopyt po úveroch. "Zníženie ziskovosti slovenských bánk znamená, že investície v rámci bankových skupín sa Slovensku budú vyhýbať," dodala SBA.



Prieskum SBA ukázal, že takmer 60 % občanov nesúhlasí s vyšším zdaňovaním bánk, ak to bude znamenať zhoršenie poskytovania úverov. Asociácia dodala, že podľa Európskej centrálnej banky (ECB) takéto daňové opatrenia môžu bankám sťažiť vytvorenie dodatočnej kapitálovej rezervy, čím sa môžu stať menej odolnými voči prípadným ekonomickým šokom.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok po rokovaní vlády avizoval mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty so sadzbou 30 %, ktorá bude klesať po 5 % až do roku 2027. Celkovú efektívnu daňovú sadzbu vláda nastavila v nasledujúcom roku na úroveň 45 %. Opatrenie má platiť od 1. januára budúceho roka.