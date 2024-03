Slovenská banková asociácia: Banky podporujú reguláciu v kryptomenách

Bratislava 28. marca (TASR) - Banky majú povinnosť chrániť aktíva svojich klientov a zároveň zabezpečovať stabilný a bezpečný finančný systém. Pri spolupráci s poskytovateľmi služieb kryptoaktív sú obozretné a zodpovedne posudzujú riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami, zdôraznila v aktuálnom stanovisku Slovenská banková asociácia (SBA).



Asociácia v tejto súvislosti podporuje nové regulácie, akou je aj európske nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA). To zavádza osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti, na ktoré sa nevzťahujú doterajšie legislatívne požiadavky v oblasti finančných služieb. Jednou z požiadaviek je riadne plnenie povinností a opatrení v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon).



Banky podľa SBA pri nadväzovaní obchodného styku so spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív uplatňujú proces dôkladného posudzovania a overovania. V zmysle odporúčaní Národnej banky Slovenska (NBS) majú detailne pochopiť ich obchodný model, technologický princíp poskytovania služieb kryptoaktív, oboznámiť sa s budúcim portfóliom klientov, či zaujímať sa, ako sú nastavené ich AML procesy.



"Pri posudzovaní rizikovosti uplatňujú banky rizikovo orientovaný prístup a v zmysle stanovených kritérií individuálne posudzujú, či a ako pristúpia so subjektami podnikajúcimi v oblasti kryptoaktív k spolupráci. Plošne takýchto klientov neodmietajú a vždy zvážia, či využili všetky AML opatrenia pri rozhodovaní o pristúpení k spolupráci," priblížila SBA.



Banky si podľa asociácie uvedomujú prínosy kryptomien a sú otvorené spolupráci so subjektmi podnikajúcimi v tejto oblasti. Sú zároveň presvedčené, že zavedenie pravidiel požadovaných podľa MiCA vrátane licencovania významne prispeje k štandardizácii obchodných vzťahov so subjektami pôsobiacimi v tejto oblasti. "Prostredníctvom svojich komisií vytvára SBA bankám priestor na diskusiu k témam súvisiacim s kryptoaktívami, podporuje odporúčania NBS a Európskej únie, ktoré vedú k lepšej pripravenosti subjektov podnikajúcich v oblasti kryptoaktív na implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy," doplnila asociácia.