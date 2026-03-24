< sekcia Ekonomika
SBA: Do Európskeho kvízu o peniazoch sa v SR zapojilo vyše 5000 žiakov
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Rekordných 5046 žiakov a 568 tímov zo 175 škôl sa tento rok na Slovensku zapojilo do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch. Výsledky súťaže potvrdili rastúci záujem mladých o financie, ale aj oblasti, v ktorých majú ešte rezervy, informovala v utorok Slovenská banková asociácia (SBA).
Národné kolo sa uskutočnilo 19. marca prostredníctvom online platforiem. Víťazom sa stal tím zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, ktorý bude Slovensko reprezentovať v európskom finále v Bruseli 19. mája tohto roka. Druhé miesto obsadila Základná škola Krosnianska 2 v Košiciach a tretie miesto patrí Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Súťaž vyhodnotila SBA v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Finančná gramotnosť sa podľa aktuálnych výsledkov zlepšuje. Priemerná úspešnosť dosiahla 67,81 %, čo je viac ako v predchádzajúcich ročníkoch. „Finančná gramotnosť dnes nie je nadstavba, ale základná životná zručnosť. Mladí ľudia robia finančné rozhodnutia prakticky každý deň, často v online prostredí, ktoré so sebou prináša aj nové riziká. Ak im nerozumejú, sú zraniteľnejší voči podvodom a robia horšie rozhodnutia. Aj preto sa dlhodobo banky venujú finančnému vzdelávaniu,“ vysvetlil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Výsledky súťaže ukázali, že žiaci si dobre poradia najmä s praktickými situáciami, napríklad pri bezpečnom používaní platobnej karty alebo základných princípoch finančnej gramotnosti. Väčšie problémy majú pri výpočtoch, práci s úrokmi či porozumení ekonomických súvislostí, ako sú dane alebo investičné rozhodovanie.
„Európsky kvíz o peniazoch nie je len súťaž. Je to spôsob, ako mladým ľuďom priblížiť financie zrozumiteľne a prakticky. Rekordný ročník je zároveň impulzom, aby sme tieto aktivity ďalej rozvíjali v spolupráci so školami, odbornými inštitúciami aj štátom,“ doplnil Klimek.
Európsky kvíz o peniazoch je súčasťou iniciatívy Global Money Week, ktorú na Slovensku koordinuje Národná banka Slovenska (NBS). Slovenská banková asociácia sa dlhodobo venuje finančnému vzdelávaniu a vníma ho ako praktický nástroj, ktorý pomáha mladým ľuďom lepšie sa orientovať vo financiách a robiť informovanejšie rozhodnutia v každodennom živote. SBA má 24 členov, ktorí reprezentujú takmer 100 % slovenského bankového sektora.
