Banková asociácia: Po odstavení katastra klienti čelia obmedzeniam

Bratislava 9. januára (TASR) - Odstavenie systémov katastra nehnuteľností na Slovensku, ktoré boli cieľom rozsiahleho kybernetického útoku, má vplyv na klientov bánk, finančný sektor SR aj na majetkové a finančné transakcie v krajine. Uviedla to v stanovisku Slovenská banková asociácia (SBA) s tým, že je aktuálnou situáciou znepokojená.



Upozornila, že kvôli nefunkčnosti katastra nehnuteľností nie je v súčasnosti možné vykonávať kľúčové úkony, ako sú prevody vlastníckych práv, zápisy a výmazy záložných práv alebo zriadenie a zrušenie vecných bremien. "Tým je značne obmedzená schopnosť bánk poskytovať kľúčové bankové úverové produkty, ako sú hypotekárne úvery a iné komerčné produkty zabezpečené nehnuteľnosťami. Tento stav postihuje klientov bánk, ktorí tak nemôžu realizovať svoje majetkové a finančné transakcie," zdôraznila SBA.



Asociácia sa v tejto súvislosti obracia na Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, aby ju informoval o aktuálnom stave riešenia situácie a odhade časového rámca, v ktorom očakáva obnovu plnej funkčnosti systémov v plnej kvalite údajov. Ak by trvalé vyriešenie problému vyžadovalo dlhší časový rámec, žiada o prijatie dočasných opatrení, ktoré by umožnili vykonávanie aspoň obmedzených úkonov.



"Aktuálna situácia predstavuje zásah do práv klientov bánk, ktorí sú obmedzení v realizácii svojich transakcií s nehnuteľnosťami. SBA považuje obnovu funkčnosti katastra nehnuteľností za nevyhnutnú pre zachovanie dôvery vo fungovanie štandardných ekonomických procesov v Slovenskej republike," podčiarkla asociácia. Deklarovala, že SBA a jej členovia sú pripravení ponúknuť odbornú pomoc pri riešení tejto situácie. Cieľom je minimalizovať vplyvy na klientov bánk, ako aj širšiu verejnosť.



Ministerstvo vnútra aj ÚGKK v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK Juraj Celler vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Rezort vnútra deklaroval, že za činnosť úradu nenesie žiadnu zodpovednosť. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) avizoval, že v piatok (10. 1.) k situácii zasadne Bezpečnostná rada SR.