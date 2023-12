SBA: Mimoriadna banková daň môže ohroziť ekonomiku aj financovanie SR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Návrh zobrať stovky miliónov eur od bánk formou výrazného dodatočného zdanenia môže ohroziť slovenskú ekonomiku, financovanie štátu, ako aj schopnosť poskytovať nové úvery občanom. Dotkne sa to všetkých a negatívne ovplyvní ďalšiu budúcnosť bánk na Slovensku. Konštatovala to Slovenská banková asociácia (SBA) v aktuálnom stanovisku k navrhovanej mimoriadnej bankovej dani.



"Nepredvídateľnosť podnikateľského prostredia vyvoláva obavy aj u zahraničných investorov bánk na Slovensku. Vysoké daňové zaťaženie bankového sektora na jednej strane oslabuje záujem materských bánk investovať v budúcnosti na Slovensku, ako aj ponechať na Slovensku súčasnú úroveň kapitálu," uviedla SBA s tým, že to negatívne ovplyvní aj rozvoj inovácií v slovenskom bankovom sektore.



Asociácia upozornila, že k návrhom bankových daní sa kriticky vyjadruje aj Európska centrálna banka (ECB), ktorá varuje pred možnými negatívnymi dôsledkami špeciálnych daní na finančnú stabilitu bánk. "Podľa ECB takéto daňové opatrenia môžu bankám sťažiť vytvorenie dodatočnej kapitálovej rezervy, čím sa môžu stať menej odolnými voči prípadným ekonomickým šokom. Podľa ECB bankové dane môžu viesť k zníženiu schopnosti bánk poskytovať úvery pre obyvateľstvo a firmy," doplnila SBA.



Vláda v konsolidačnom balíku na budúci rok, o ktorom rokuje parlament na aktuálnej schôdzi, plánuje zaťažiť bankový sektor na Slovensku novým odvodom vo výške 30 %. Vďaka tomu efektívna daňová sadzba bánk po započítaní bežnej dane z príjmu dosiahne v budúcom roku 45 %. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) odôvodňuje tento krok rekordnými ziskami, ktoré banky na Slovensku dosahujú. Mali by preto aj výraznejšie prispieť k ozdraveniu verejných financií.



"Banky na Slovensku budú patriť medzi najviac zaťažené bankové sektory v Európe. Ziskovosť slovenských bánk je najnižšia v regióne strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v rámci krajín EÚ," tvrdí v tejto súvislosti SBA. Asociácia zastupuje záujmy bánk pôsobiacich v SR. Má 26 členov, ktorí reprezentujú takmer 100 % sektora.