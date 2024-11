Banková asociácia: Nasadenie AI má priniesť rýchlejšie rozhodovanie

Bratislava 29. novembra (TASR) - Prispôsobenie systémov využívajúcich umelú inteligenciu (AI) na nové regulačné požiadavky a povinnosť preukazovať ich bezpečnosť a spoľahlivosť prispeje k zvýšeniu ochrany klientov, aj keď si to bude vyžadovať vyššie nároky na technické a personálne zdroje bánk. Uvedomujú si to podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) aj banky pôsobiace v SR. V jej aktuálnom prieskume zo septembra tohto roka potvrdilo 10 členských bánk, že AI aktívne implementujú.



"Trendy spojené s implementáciou umelej inteligencie výrazne prispievajú k transformácii finančného sektora tým, že umožňujú rýchlejšie rozhodovanie a efektívnejšie riadenie finančných operácií, čo vedie k vyššej spokojnosti klientov, a tiež vyššej úrovni bezpečnosti," zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.



Nedávno prijatý Akt o umelej inteligencii má priniesť jednotný právny rámec pre využívanie a zodpovedný rozvoj AI v rámci Európskej únie (EÚ). Vzťahuje sa na verejné a súkromné subjekty, vrátane bánk. Hlavným cieľom prieskumu SBA bolo zmapovať súčasné trendy, výzvy a riziká spojené s využívaním AI a zistiť záujem bánk o využívanie jazykových modelov s dôrazom na slovenský jazyk.



"Z prieskumu vyplynulo, že väčšina bánk pri svojej činnosti využíva generatívne modely, jazykové modely a strojové učenie. Za kľúčové prvky umelej inteligencie považujú rozsah dát, z ktorej sa umelá inteligencia učí a jazykové modely, ktoré dokážu spracovať prirodzený jazyk, generovať obsah a do určitej miery porozumieť informáciám a simulovať interakciu podobnú tej ľudskej," priblížila SBA.



Respondenti podľa nej potvrdili záujem o využívanie jazykových modelov s dôrazom na slovenský jazyk. Vidia tu potenciál na zlepšenie zákazníckych služieb a efektívnejšiu komunikáciu. "Najväčším prínosom je pre banky využitie umelej inteligencie pri detekcii podvodov a automatizácii bežných procesov, ako sú zadávanie údajov či spracovanie transakcií. Vďaka analýze veľkého množstva transakčných údajov v reálnom čase napomáha umelá inteligencia bankám v mnohých prípadoch rozpoznať neštandardné správanie a zamedziť tak podvodným aktivitám skôr, než dôjde k stratám," vysvetlila asociácia.



Na druhej strane, jednou z najväčších výziev pri nasadzovaní AI je zabezpečenie ochrany údajov a citlivých informácií. Presnosť výstupov umelej inteligencie je pre banky kľúčovým aspektom, ktorý vždy zodpovedne posudzujú pred jej nasadením do zodpovedajúcich procesov.



Akt o umelej inteligencii má zabezpečiť rovnováhu medzi posilňovaním dôvery občanov v systémy AI a podporou ich ďalšieho rozvoja. Riadi sa prístupom založeným na rizikách, pričom tieto systémy kategorizuje do úrovní od minimálneho po neprijateľné riziko. Právny predpis nadobudol účinnosť v auguste 2024 a bude sa v členských štátoch plne uplatňovať o dva roky neskôr, s niekoľkými výnimkami. Neprijateľné riziko, teda zákazy, nadobudnú účinnosť po šiestich mesiacoch, pravidlá riadenia a povinnosti pre modely AI na všeobecné účely sa začnú uplatňovať po 12 mesiacoch a pravidlá pre systémy AI, ktoré sú súčasťou regulovaných výrobkov, sa začnú uplatňovať po 36 mesiacoch.