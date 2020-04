Banková asociácia: Odklad splátok úverov pomôže slovenským klientom

Bratislava 3. apríla (TASR) – Odklad splátok úverov pomôže klientom bánk. Uviedla to Slovenská banková asociácia (SBA) s tým, že slovenský bankový sektor si uvedomuje svoju zodpovednosť voči ľuďom a banky citlivo vnímajú a rozumejú ťažkej situácii, v ktorej sa ich klienti a aj celá spoločnosť z dôvodu pandémie nového koronavírusu nachádzajú.



"Uvedomujeme si zodpovednosť v takej mimoriadnej situácii, ako je pandémia nového koronavírusu. Je to predovšetkým spoločenská kríza, ktorá si vyžiadala aj také drastické opatrenie, ako je obmedzenie kontaktov medzi ľuďmi. To má vážny dosah nielen na náš každodenný život, ale aj na ekosystém a hospodárstvo. Rodiny strácajú pravidelný príjem, rovnako aj firmy a spoločnosti," vyhlásil prezident SBA Alexander Resch.



Zároveň doplnil, že spolu s Ministerstvom financií SR a Národnou bankou Slovenska identifikovali relevantné a pragmatické opatrenia pre ľudí na podporu Slovenska v otvorenej a konštruktívnej spolupráci. "Som za to veľmi vďačný a považujem to za dobrý základ aj pre zvládnutie budúcich výziev," vyhlásil Resch.



SBA uviedla, že iba vďaka koordinovanému prístupu bolo možné nastaviť opatrenia pre klientov tak, aby zmeny v splácaní úverov nemali negatívny vplyv na občana v podobe záznamu v úverovom registri, ktorý by v budúcnosti mohol sťažiť jeho prístup k ďalším úverom. Spoločným cieľom bolo taktiež nastaviť zmeny tak, aby nepredstavovali nadmernú administratívnu záťaž tak na strane klienta, ako ani na strane banky.



Slovenská sporiteľňa označila tzv. Lex korona za systémové riešenie na pomoc ľuďom, podnikateľom a firmám postihnutým následkami krízy spôsobenej pandémiou. Nové pravidlá prinesú možnosť úplného odkladu splátok existujúcich úverov a pre podnikateľov a firmy aj možnosti získania nových úverov. Zákon ešte musí schváliť vláda a parlament.



"Podľa našich odhadov pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako 100 000 rodín a niekoľko tisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo. Bankový sektor je však jeden z najstabilnejších v Európe a situáciu zvládne. Chcem byť optimista a som presvedčený, že keď budú politici, kľúčové inštitúcie, banky, ľudia na Slovensku spolupracovať, tak máme na to prekonať koronakrízu," dodal generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.