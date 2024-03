Okamžité platby medzi bankami budú Slováci využívať od októbra 2025

Bratislava 19. marca (TASR) - Prijímanie okamžitých platieb v eurách bude pre banky v eurozóne povinné najneskôr od 9. januára 2025 a ich odosielanie najneskôr od 9. októbra 2025. V krajinách mimo eurozóny majú byť povinne dostupné o dva roky neskôr. Do konca roka 2025 sa tak okamžité platby stanú novým normálom aj v slovenskom bankovom sektore, informovala v utorok Slovenská banková asociácia (SBA).



V Úradnom vestníku Európskej únie bolo zverejnené nové nariadenie o okamžitých platbách, ktoré nadobudne účinnosť 8. apríla tohto roka. Poskytovatelia platobných služieb so sídlom v eurozóne majú následne lehotu deväť mesiacov na prípravu prijímania a 18 mesiacov na prípravu odosielania okamžitých platieb v eurách.



"Zároveň podľa nariadenia akékoľvek poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje platiteľom a príjemcom v súvislosti so zasielaním a s prijímaním okamžitých úhrad, nesmú byť vyššie než poplatky, ktoré daný poskytovateľ platobných služieb účtuje v súvislosti so zasielaním a prijímaním iných úhrad zodpovedajúceho typu," priblížila SBA.



Pre zvýšenie ochrany pred podvodmi a posilnenie dôvery v platby zavádza nariadenie novú službu Overenia príjemcu, ktorú budú môcť klienti v rámci eurozóny využívať od októbra 2025. Platiteľ si bude môcť pri zadávaní platby prostredníctvom svojej banky overiť zhodu zadaného čísla účtu (IBAN) s menom príjemcu. Na základe spätnej informácie o miere zhody sa klient bude môcť rozhodnúť o autorizácii platby.



Na Slovensku boli okamžité platby na dobrovoľnom základe spustené 1. februára 2022 v súlade s národným plánom, ktorý vypracovala Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s SBA, Ministerstvom financií (MF) SR a Štátnou pokladnicou. Zaviedli ich v tom čase tri banky - Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Tieto majú viac ako 50-percentný podiel na platbách a viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov v SR. Ďalší členovia SBA, ktorí zaviedli okamžité platby postupne, sú Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR a J&T Banka.



"SEPA okamžité platby sú obľúbené medzi klientmi bánk na Slovensku, ich počet a objem neustále narastá. Bankové domy naprieč celou Európou, aj vzhľadom na pomerne náročný proces implementácie, ich zavádzajú postupne," priblížila asociácia. Bankové systémy pritom musia byť v prevádzke nepretržite a musia poskytovať aj podporovať dobrú užívateľskú skúsenosť pri zachovaní prísnych štandardov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí.