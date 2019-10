SBA: Predĺženie platnosti bankového odvodu ohrozí finančnú stabilitu

Bratislava 22. októbra (TASR) – Predĺženie platnosti bankového odvodu na Slovensku ohrozí finančnú stabilitu sektora. Upozornila na to Slovenská banková asociácia (SBA) po tom, ako minulý týždeň Koaličná rada požiadala ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby na najbližšiu schôdzu parlamentu predložil legislatívne riešenie predĺženia platnosti osobitného bankového odvodu.



Bankový sektor na Slovensku patrí podľa SBA medzi najstabilnejšie v rámci celej Európskej únie. "Vďaka tomu finančná kríza v roku 2009 nemala na banky zásadný vplyv a štát nemusel použiť verejné zdroje na ich záchranu. Aj napriek tomu je však odvodové zaťaženie sektora jedno z najvyšších," uviedla SBA.



Odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) bol na Slovensku zavedený v roku 2012. Zákon pripúšťa využitie príspevkov z tohto odvodu na riešenie prípadných krízových situácii vo finančnom sektore a posilnenie Fondu ochrany vkladov.



Odvtedy však došlo k viacerým zmenám zákona o bankovom odvode, ktoré viedli k jeho zvýšeniu. "Pri všetkých týchto zmenách bola proklamovaná dočasnosť tohto opatrenia. V roku 2012, keď sa základ odvodu zvýšil dvojnásobne, bolo uvedené, že sadzba odvodu bude klesať až na 0 % pri dosiahnutí úrovne približne jednej miliardy eur (t. j. 1,45 % z bilančnej sumy bankového sektora). Posledná zmena zákona z roku 2016 určila dočasnú platnosť bankového odvodu do roku 2020," uviedla SBA.



Rovnako asociácia upozorňuje na to, že pôvodne sa mal odvod platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 s rovnakým účelom, teda na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz. Do roku 2019 slovenské banky zaplatili do tohto fondu 110 miliónov eur.



Pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a klesajúcich úrokových marží, odhliadnuc od jednorazových vplyvov, sa ziskovosť bankového sektora podľa SBA znižuje už niekoľko rokov. "Na druhej strane sa však zvyšujú náklady bánk súvisiace s implementáciou zmien vyplývajúcich z európskych právnych noriem, ako napríklad regulácia ochrany spotrebiteľov, otvorené bankovníctvo (v zmysle PSD2), zvýšená bezpečnosť informačných systémov, pranie špinavých peňazí," priblížila banková asociácia.



V júni tohto roka bola schválená nová európska banková regulácia, ktorá je zameraná na zníženie rizík v bankovom sektore (tzv. bankový balíček). Uvedená regulácia vstúpi do platnosti v roku 2021 a sprísni aj podmienky na kapitálovú primeranosť bánk. "Ak budú banky musieť platiť bankový odvod aj po roku 2021, ohrozí to finančnú stabilitu bankového sektora," dodala SBA.