SBA: V roku 2025 bude pre banky kľúčové využívanie umelej inteligencie

Bratislava 4. decembra (TASR) - Budúci rok bude pre slovenské banky kľúčová digitalizácia a automatizácia, udržateľnosť či využívanie umelej inteligencie. Banky sa budú musieť popasovať v roku 2025 aj s kybernetickými hrozbami a podvodmi, ako aj s novými formami platobných systémov, uviedli v stredu odborníci zo Slovenskej bankovej asociácie (SBA).



"Zavádzanie novej dane z finančných transakcií, spúšťanie okamžitých platieb, diskutovaný projekt QR platieb, ako aj významná európska banková regulácia budú v súbehu s existujúcim bankovým odvodom a zvyšujúcou sa daňou z príjmov znamenať, že rok 2025 bude pre bankový sektor mimoriadne technicky, ale najmä finančne náročný," zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.



Budúci rok bude podľa odborníkov z asociácie zameraný na využívanie nástrojov umelej inteligencie, ktorá bankám pomôže jednoduchšie spracovať transakcie, ale aj zamedziť podvodným aktivitám. Hlavnou výzvou pre nich bude ochrana údajov a presnosť výstupov. Ďalšou výzvou nielen pre banky, ale aj firmy bude ESG správa (spoločensky a sociálne zodpovedné investovanie), ktorú budú v roku 2025 zostavovať veľké firmy za predchádzajúci rok.



Manažér pre ESG a udržateľnosť z SBA Ján Maxim doplnil, že nasledujúci rok zostavia prvú ESG správu firmy, ktoré budú spĺňať aspoň dve z troch podmienok, a to počet zamestnancov nad 250, obrat viac ako 50 miliónov eur alebo majetok minimálne 25 miliónov eur. V roku 2027 túto povinnosť budú mať aj malé a stredné podniky.



Analytik SBA Marcel Laznia spresnil, že ďalšou výzvou bude pre banky aj povinné prijímanie okamžitých platieb v eurách od 9. januára budúceho roka, pričom táto povinnosť sa do 9. októbra rozšíri aj o ich odosielanie a overenie príjemcu platby. Okamžité platby podľa neho prinesú množstvo výhod, ako aj vznik nových nadstavbových služieb, čo môžu byť napríklad platby uskutočnené bezhotovostne z účtu na účet v predajniach.



Laznia priblížil, že napriek postupnému poklesu sadzieb bankového odvodu slovenské banky budú aj v roku 2025 zaťažené jednou z najvyšších daní v Európe. Analytik vyčíslil, že tento rok banky odvedú štátu približne 404 miliónov eur a v roku 2025 to bude 340 miliónov eur. Manažérka SBA pre oblasť bezpečnosti a podvodov Monika Bodnár dodala, že banky sa budú budúci rok zaoberať aj investičnými podvodmi.



"V bankovom sektore registrujeme nárast podvodov, momentálne nás najviac trápia podvody investičného charakteru, kde klienti útočia priamo na klienta a manipulujú ním. Takže tieto podvody naozaj sú náročné na riešenie, pretože klient je presvedčený o tom, že robí investíciu svojho života a pritom autorizuje transakciu a vlastne sa stane obeťou podvodu," uzavrela s tým, že čím sú banky odolnejšie, tak tým viac sa podvodníci zameriavajú na klientov. Preto je podľa nej dôležitá finančná gramotnosť a obozretnosť ľudí.