Banková asociácia: Zavedenie transakčnej dane si vyžiada investície

Bratislava 2. októbra (TASR) - Banky pôsobiace na Slovensku budú novou daňou z finančných transakcií významne zaťažené a zasiahnuté hneď viacnásobne. Ako každý podnikateľský subjekt budú z transakcií odvádzať daň, zároveň ako platitelia majú náročnú implementačnú povinnosť. Nad rámec aktuálnych funkcionalít budú musieť upraviť svoje informačné systémy a prispôsobiť procesy novej legislatíve. Upozornila na to v aktuálnom stanovisku Slovenská banková asociácia (SBA).



"Implementácia si vyžiada za sektor mnohomiliónové investície do informačných systémov, nezanedbateľné budú vyvolané prevádzkové náklady," avizovala asociácia. V tejto súvislosti zohráva podľa SBA významnú úlohu časové hľadisko, ale aj komplexnosť legislatívy a nedokonalý legislatívny proces. Pripomenula, že finančná správa v súvislosti s touto daňou odhaduje svoje implementačné náklady v horizonte štyroch rokov na viac ako 1,2 milióna eur, pričom výber, kontrolu správnosti výpočtu a reklamácie dane budú znášať banky.



"Polročná implementačná doba od schválenia zákona je s ohľadom na komplexnosť problematiky pre väčšinu bánk nedostatočná. Dodatočné náklady na implementáciu výrazne znížia investície na rozvoj plánovaných bankových služieb," upozornila SBA.



Banky ako podnikateľské subjekty budú aj daňovníkmi novej transakčnej dane. Týka sa to bežných administratívnych výdajov, akými sú platby za tovary a služby dodávateľom, ale aj miezd zamestnancom. Asociácia odhadla, že bankový sektor len v súvislosti s výplatou miezd odvedie na novej dani viac ako 2 milióny eur ročne.



"Zmena správania klientov v dôsledku vyššej preferencie hotovosti na úkor bezhotovostných operácií, alebo prípadný presun transakcií klientov do zahraničia, môže mať tiež negatívne dopady na slovenský bankový sektor. Daň z finančných transakcií spolu s vyššou sadzbou DPH budú mať vplyv na infláciu a HDP, pričom potenciálne dôsledky týchto makroposunov bude znášať bankový sektor," doplnila v stanovisku SBA.



Daň z finančných transakcií navrhuje vláda ako jedno z opatrení konsolidačného balíka na budúci rok. Aktuálne o návrhu rokuje Národná rada (NR) SR, hlasovanie je naplánované na štvrtok (3.10.). Očakávaný výnos dane je približne 700 miliónov eur ročne, budúci rok to bude menej, keďže má platiť až od apríla.