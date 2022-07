SBA: Zvyšovanie poplatkov môže byť pre bioplynové stanice likvidačné

Bratislava 19. júla (TASR) – Aktuálny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zvýši do roku 2030 poplatky bioplynových staníc oproti súčasnému stavu približne päťnásobne. V utorok na to upozornila Slovenská bioplynová asociácia (SBA), ktorá preto požaduje citlivejšie posúdenie situácie a výrazne nižší rast základných sadzieb. V opačnom prípade podľa asociácie príde k ohrozeniu fungovania celého sektora bioplynových staníc.



"Vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu v oblasti cien energonosičov je akékoľvek dodatočné zvyšovanie nákladov energetického sektora bez komplexnejšieho posúdenia dosahov nekonštruktívne až likvidačné. Zároveň prispieva k ďalšiemu ohrozeniu nielen energetických prevádzok, ale aj celého priemyselného sektora Slovenska," priblížil predseda SBA Vladimír Šošovička.



SBA zdôraznila, že bioplynové stanice sú vhodným decentralizačným energetickým zdrojom, prispievajú k zníženiu závislosti od fosílnych palív, zlepšujú lokálnu ekonomiku a zvyšujú zamestnanosť a udržiavanie krajiny. Kvalitne naprojektovaná, správne umiestnená a zodpovedne prevádzkovaná bioplynová stanica nepredstavuje podľa asociácie žiadne riziko pre životné prostredie ani pre obyvateľov v jej blízkosti.



Návrh novely zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR schválila vláda koncom mája a Národná rada (NR) SR ho v polovici júna posunula do druhého čítania. Podľa predkladacej správy sú v súčasnosti poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.