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Sberbank očakáva ďalšie zníženie úrokových sadzieb
Zároveň zlepšila prognózu vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku, pričom vychádzala z jej rastu za 2. kvartál.
Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva, že centrálna banka bude v redukcii úrokových sadzieb pokračovať. Zároveň zlepšila prognózu vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku, pričom vychádzala z jej rastu za 2. kvartál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Hlavný ekonóm Sberbank Alexander Isakov pre agentúru Reuters povedal, že do konca roka očakáva ďalšie zníženie hlavnej úrokovej sadzby. Predpokladá, že centrálna banka ju zníži zo súčasných 14 %, na ktoré ju zredukovala o 25 bázických bodov 24. júla, na 13,5 %.
„V rámci základného scenára počítame s tým, že centrálna banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby na septembrovom zasadnutí. Potom by mala nasledovať jedna pauza a následne ďalšie redukcie sadzby o 25 až 50 bázických bodov na jednotlivých zasadnutiach s určitými pauzami,“ dodal Isakov. Najbližšie bude ruská centrálna banka rozhodovať 11. septembra. V tomto roku jej menový výbor zasadne ešte v októbri a decembri.
Sberbank okrem toho mierne zlepšila odhad vývoja ruskej ekonomiky na tento rok, napriek pokračujúcim dronovým útokom zo strany Ukrajiny. Očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrastie o 0,4 %, zatiaľ čo banka pôvodne počítala s rastom na úrovni 0,3 %.
Vychádza z vývoja za 2. štvrťrok, v ktorom ruská ekonomika po medziročnom poklese v 1. kvartáli vzrástla o 1,3 %. Ministerstvo hospodárstva pritom počítalo s rastom o 0,9 % a ruská centrálna banka iba o 0,8 %. Okrem toho dopyt zo strany štátu a spotrebiteľov pokračuje vo vysokom tempe, povedal Isakov.
Hlavný ekonóm Sberbank Alexander Isakov pre agentúru Reuters povedal, že do konca roka očakáva ďalšie zníženie hlavnej úrokovej sadzby. Predpokladá, že centrálna banka ju zníži zo súčasných 14 %, na ktoré ju zredukovala o 25 bázických bodov 24. júla, na 13,5 %.
„V rámci základného scenára počítame s tým, že centrálna banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby na septembrovom zasadnutí. Potom by mala nasledovať jedna pauza a následne ďalšie redukcie sadzby o 25 až 50 bázických bodov na jednotlivých zasadnutiach s určitými pauzami,“ dodal Isakov. Najbližšie bude ruská centrálna banka rozhodovať 11. septembra. V tomto roku jej menový výbor zasadne ešte v októbri a decembri.
Sberbank okrem toho mierne zlepšila odhad vývoja ruskej ekonomiky na tento rok, napriek pokračujúcim dronovým útokom zo strany Ukrajiny. Očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrastie o 0,4 %, zatiaľ čo banka pôvodne počítala s rastom na úrovni 0,3 %.
Vychádza z vývoja za 2. štvrťrok, v ktorom ruská ekonomika po medziročnom poklese v 1. kvartáli vzrástla o 1,3 %. Ministerstvo hospodárstva pritom počítalo s rastom o 0,9 % a ruská centrálna banka iba o 0,8 %. Okrem toho dopyt zo strany štátu a spotrebiteľov pokračuje vo vysokom tempe, povedal Isakov.