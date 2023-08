Sberbank zaplatí na mimoriadnej dani do ruského rozpočtu 31 mil. USD

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruská banka Sberbank oznámila, že v rámci mimoriadnej dane zaplatí do štátneho rozpočtu viac než 31 miliónov USD. Mimoriadnu daň musia firmy a banky platiť na základe zákona, ktorý tento mesiac podpísal prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšia ruská banka v piatok oznámila, že mimoriadna daň bude v jej prípade predstavovať 3 miliardy rubľov, čo v prepočte znamená 31,63 milióna USD (29,18 milióna eur). Putin podpísal zákon o dani z mimoriadnych ziskov firiem začiatkom augusta a jeho cieľom je zmierniť tlak na štátny rozpočet v situácii, keď Rusko vedie vojnu na Ukrajine a západné štáty voči nemu uplatňujú rozsiahle sankcie. Vláda si od zákona o mimoriadnej dani sľubuje získanie zhruba 300 miliárd rubľov do rozpočtu.



Mimoriadna daň bude predstavovať 10 % z rozdielu medzi priemerným ziskom spoločnosti z rokov 2021 - 2022 a ziskom za roky 2018 - 2019. V prípade, že firmy ju zaplatia do 30. novembra, môžu získať 50-percentnú zľavu.



Agentúra Reuters už skôr informovala, že Rusko zvýšilo svoj cieľ výdavkov na obranu v tomto roku na dvojnásobok. To znamená na viac než 100 miliárd USD. Táto suma predstavuje približne tretinu z celkového objemu verejných výdavkov v Rusku.



(1 EUR = 1,084 USD)